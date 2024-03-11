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Диетолог Анна Белоусова озвучила маленькие хитрости, как правильно есть блины на Масленицу и при этом не толстеть

Диетолог Белоусова рекомендовала не перебирать с начинками, чтобы снизить калорийность масленичных блинов

2:17
Здоровье

В комментарии для Pravda.Ru врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о том, как правильно употреблять блины с наименьшим вредом для своей фигуры.

Диетолог Белоусова рекомендовала не перебирать с начинками, чтобы снизить калорийность масленичных блинов
Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметила что, при приготовлении блинов, чтобы они не пострадали как блюдо, можно заменить только один продукт – молоко или кефир, на которых традиционно готовятся, на обычную воду, но это будет невкусно. Можно снижать количество сахара, но тогда они будут достаточно пресные, или количество соли, сказала нутрициолог. 

Врач также рассказала, что для блинов нужна очень хорошая сковородка и правильное количества масла, использование дозатора не подойдет, потому что такого количества будет мало. Поэтому диетолог рекомендует использовать старый бабушкин способ, когда насаживается луковица на вилку и погружается в ёмкость с маслом.

"Или можно добавить масло уже в тесто для блинов, и тогда сковородку понадобится смазать только один раз, это тоже снизит жирность продукта", - пояснила диетолог.

Также Анна отметила, что в этом случае масла нужно очень небольшое количество: на 2 стакана блинного теста уйдут примерно 2 столовые ложки растительного масла. 

Нутрициолог отметила, что самый главный вред для фигуры – это не сами блины как таковые, а начинки для них. 

“Конечно, мы кладем в блины и сметану, и мед, и варенье, и икорку. Начинки – самая большая беда. Потому что что-то солёное, что-то жирное, что-то сладкое – и получается, что у нас гиперкалорийный продукт” - рассказала Анна Белоусова.

Она рекомендует перед употреблением именно перекусить, быть хотя бы немного сытым, чтобы съесть меньше, также можно попить воды или чай без сахара перед посадкой за стол.

"И дальше мы берем все начинки, какие нам хочется, но блин у себя на тарелке мы режем на 4 части, в каждый сектор кладем по чуть-чуть своей начинки, на одну четвертинку – селёдку, на вторую – икру, на третью – сметану, на четвёртую – мёд", - рекомендует врач-диетолог.

Эксперт отметила, что заменять пшеничную муку также не стоит, потому что всё равно любая мука калорийна. Поэтому здесь если и выиграть в пользу, то это совсем чуть-чуть - на 15 килокалорий. Но тем самым вы очень сильно проигрываете во вкусе. 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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