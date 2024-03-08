Фруктовые соки и лишний вес: почему они не так полезны, как кажутся

Чтобы избежать набора лишних килограммов, лучше исключить фруктовые соки из своего рациона.
На первый взгляд такие напитки кажутся полезными, но на самом деле их вред очевиден. Факт в том, что свежевыжатые соки содержат много сахара и меньше пользы, чем цельные натуральные фрукты. Процесс отжима удаляет большую часть полезных веществ и пищевых волокон. Если это магазинный сок, то в него еще добавляют сахар и другие вредные компоненты. При недостатке физической активности фруктоза из соков скорее всего превратится в жировую ткань.
Поэтому лучше употреблять целые фрукты, чем пить стакан сока.
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