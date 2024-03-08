Фруктовые соки и лишний вес: почему они не так полезны, как кажутся

Как избежать набора килограммов: исключите фруктовые соки из рациона

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы избежать набора лишних килограммов, лучше исключить фруктовые соки из своего рациона.

Фото: https://pbs.twimg.com/

На первый взгляд такие напитки кажутся полезными, но на самом деле их вред очевиден. Факт в том, что свежевыжатые соки содержат много сахара и меньше пользы, чем цельные натуральные фрукты. Процесс отжима удаляет большую часть полезных веществ и пищевых волокон. Если это магазинный сок, то в него еще добавляют сахар и другие вредные компоненты. При недостатке физической активности фруктоза из соков скорее всего превратится в жировую ткань.

Поэтому лучше употреблять целые фрукты, чем пить стакан сока.