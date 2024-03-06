Уникальные комбинации: врачи рассказывают о полезных бутербродах

Питательные бутерброды: рекомендации гепатолога и гастроэнтеролога

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие врачи сомневаются в том, что бутерброды могут стать полноценным завтраком из-за их потенциальной неполноценности в питательных веществах. Однако, бутерброды не только могут быть вкусными, но и полезными, предлагая уникальные комбинации. Об этом сообщил гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Согласно мнению эксперта, приготовить питательный бутерброд довольно просто — нужно включить в него белки, зелень и овощи. Один из наилучших вариантов — бутерброд с куриным мясом, авокадо и помидорами, подчеркнул гепатолог. Куриное мясо содержит белок, необходимый для роста и регенерации тканей, помидоры богаты антиоксидантами, а авокадо может помочь снизить уровень холестерина.

Врач Сергей Вялов также предложил любителям сэндвичей необычную комбинацию — бутерброд с авокадо, манго и тунцом. Этот вариант будет полезен для сердца и кровеносных сосудов. Гастроэнтеролог пояснил, что тунец богат белком и жирными кислотами омега-3, которые положительно влияют на работу сердца и кровеносных сосудов. Манго является источником витамина С и антиоксидантов, а авокадо содержит калий и витамин Е.