Врач Александр Карасёв рассказал, как перестать паниковать перед процедурой МРТ

Руководитель лабораторного комплекса "АБТ", специалист в области клинической лабораторной диагностики и организации здравоохранения Александр Карасёв рассказал Pravda.Ru, как справиться с паникой перед прохождением МРТ.
"В первую очередь, любой страх и тревога — это неизвестность. Рекомендую посмотреть, почитать описание, что же такое МРТ, и как проводится процедура, сколько она занимает времени. Иногда пациенты могут слышать дополнительные звуки, они не должны пугать, это нормальная работа оборудования. Надо почитать статьи, например, в Интернете про то, что МРТ — это абсолютно безопасная процедура", — предлагает рецепт преодоления страха врач.
В качестве успокоения Александр Карасёв советует тем, кому предстоит диагностика на аппарате МРТ, точнее узнать, как действует оборудование.
"Мы не воспринимаем магнитное поле, оно позволяет получать действительно ту информацию, которую другими источниками получения медицинских данных невозможно получить, то есть уникальная возможность увидеть чёткое описание и картинку всех структур, которые не видны на рентгене, и невозможно даже самым опытным пальцем врача прощупать", — приводит доводы в пользу МРТ эксперт.
Если же страх перед обследованием преодолеть не удаётся, медик советует обратиться за помощью к специалисту.
"Если абсолютно невыносимо находиться в закрытых помещениях, необходимо провести консультацию у врача-психиатра, и такое тревожное расстройство лечится. На самом деле в этом ничего страшного нет. Но, если паника достигает существенных значений, это требует коррекции", — уверен спикер.
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