Как жажда может привести к ожирению: врачи рассказали о неправильном питьевом режиме и неправильных напитках

Эндокринологи Гоголева и Сорокина предупреждают о неожиданных причинах лишнего веса

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринологи Сайына Гоголева и Юлия Сорокина раскрыли неожиданный фактор, способствующий набору лишнего веса.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам докторов, в определенных случаях причина может быть связана с неправильным питьевым режимом. Доктор Гоголева пояснила, что вода играет ключевую роль в нормальном обмене веществ, и недостаток жидкости может привести к избыточным калориям, отражающимся на фигуре. Она отметила, что часто организм перепутывает чувство голода с жаждой.

По мнению специалистов, в таких ситуациях человек часто испытывает необходимость не в конкретной пище, а просто в "чем-то съедобном".

Еще одной распространенной ошибкой является замена обычной воды сладкими напитками. Реакция на потребление сладких соков или газировки может привести к снижению уровня сахара в крови и снова вызвать чувство голода.

В результате такие привычки становятся причиной переедания, что в конечном итоге приводит к ожирению.