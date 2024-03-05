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Экспресс-диета на весенний сезон: советы по снижению веса и обновлению стиля

Весна пришла: как избавиться от лишних килограммов и обновить гардероб быстро и эффективно

1:48
Здоровье

Весна — время обновления гардероба, которое может быть вызвано как модными тенденциями и желанием привнести что-то новое, так и набором лишних килограммов за зиму.

Весна пришла: как избавиться от лишних килограммов и обновить гардероб быстро и эффективно
Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

Набирать вес всегда проще, чем избавляться от него, и этот процесс часто бывает трудным, особенно когда окружающие продолжают наслаждаться едой без видимых последствий.

Однако существуют так называемые экспресс-диеты, которые обещают ускорить процесс снижения веса и приблизить к желаемому результату. Этот вариант диеты рассчитан на неделю.

Первый день: В первый день активного похудения рекомендуется употреблять только жидкости, без ограничений по объему. Можно выбирать между кисломолочными продуктами, чаем, кофе или куриным бульоном с минимальным содержанием жира.

Второй день: Рацион включает свежие овощи, которые можно употреблять в любом количестве при появлении голода. Особое внимание рекомендуется уделить капусте.

Третий день: Продолжается употребление жидкости с акцентом на чай или кофе.

Четвертый день: В рацион добавляются свежие фрукты любого вида, за исключением бананов, которые рекомендуется употреблять только утром.

Пятый день: Можно включить в рацион яичный белок, творог и кефир (без жира), а также рыбу или куриную грудку.

Шестой день: Снова пьем воду и другие жидкости, как в первый и третий дни.

Седьмой день: Этап завершения недельной диеты предусматривает завтрак из двух куриных яиц и фруктов. На обед — овощной суп с рисом или гречкой, на ужин — овощной салат без майонеза. Фрукты можно перекусывать в течение дня.

Важно помнить, что выбор диеты должен осуществляться с участием специалиста, учитывая индивидуальные особенности организма.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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