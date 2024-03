В США олени стали болеть вирусом "зомби", который может перекинуться и на людей

В США свирепствует болезнь CDW, которая пока коснулась только оленей. Это опасный и своеобразный вирус, который в народе называют вирусом "зомби" из-за его симптомов и из-того, как меняется поведение у заразившихся оленей.

Фото: flickr.com by California Department of Fish and Wildlife is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic