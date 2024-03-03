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В США олени стали болеть вирусом "зомби", который может перекинуться и на людей

В США опасный вирус стал превращать оленей в "зомби"

1:04
Здоровье

В США свирепствует болезнь CDW, которая пока коснулась только оленей. Это опасный и своеобразный вирус, который в народе называют вирусом "зомби" из-за его симптомов и из-того, как меняется поведение у заразившихся оленей.

В США опасный вирус стал превращать оленей в "зомби"
Фото: flickr.com by California Department of Fish and Wildlife is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Олени, заболевшие CDW, резко худеют, у них бесконтрольно течёт слюна, а также нарушается координация движений. Это достаточно старая болезнь, о ней уже было известно в прошлом веке, а в прошлом году от неё умер один олень. Вирус распространён на северо-западе США.

Уже несколько месяцев американские зоологи наблюдают рост этой болезни среди оленей. Экоактивисты смотрят на это как на серьёзную опасность и принимают меры, чтобы остановить распространение вируса.

Что касается людей, то до сих пор не было известно случаев, когда человек заражался от оленя вирусом "зомби". По мнению учёных, американцы пока могут не бить тревогу, однако, несмотря на относительную безопасность, всё-таки стоит быть начеку, поскольку минимальный процент вероятности заразиться этой болезнью всё же существует.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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