Сладкое искушение: разрушение мифов о вреде и поиск здоровых альтернатив

Как побороть искушение: правда о вреде сладкого и альтернативы

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мифы о вреде сладкого ходят среди нас, однако многие все равно не могут устоять перед искушением съесть кусочек пирожного или попить газировку.

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Проблема заключается в том, что сахар присутствует не только в явных сладостях, таких как конфеты, хлебцы или упакованные соки.

Эта добавка широко используется производителями как консервант, подсластитель или усилитель вкуса в производстве полуфабрикатов и переработанных мясных продуктов, соусов, фастфуда, снеков и других продуктов.

Для любителей сладкого есть хорошая новость — теперь можно наслаждаться альтернативными продуктами, которые не наносят вреда организму. Тем, кто не может представить свою жизнь без шоколада, стоит обратить внимание на состав: подходят плитки, содержащие масло какао и кэроб без добавления других ингредиентов. Кроме того, в список допустимых сладостей входят натуральная пастила и сухофрукты. К слову, пюре из фруктов может стать отличной альтернативой сахару, а ореховое молоко успешно заменит коровье.

Если вы ищете здоровую альтернативу пшеничной муке, стоит обратить внимание на ореховую, нутовую или муку из зеленой гречки.