Здоровое питание: как распределить фрукты и овощи на 5 приемов пищи по совету эксперта

Чтобы сохранить свое здоровье и привлекательность, необходимо уделить должное внимание своему рациону. Подбирайте продукты с умом, чтобы они приносили максимальную пользу вашему организму.
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture
Основу вашего питания должны составлять продукты растительного происхождения. Они обеспечат вас всеми необходимыми витаминами для поддержания здоровья и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.
Это мнение выразила специалист по питанию Ольга Деккер.
Доктор рекомендует потреблять не менее 400-500 граммов фруктов и овощей ежедневно, распределяя их порции на протяжении всего дня, чтобы ваш организм получал постоянное питание.
Разделите это количество на пять приемов пищи. Ваше меню должно быть разнообразным, включая различные виды овощей и фруктов, предпочтительно в свежем виде.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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