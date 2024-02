Здоровое питание: как распределить фрукты и овощи на 5 приемов пищи по совету эксперта

Чтобы сохранить свое здоровье и привлекательность, необходимо уделить должное внимание своему рациону. Подбирайте продукты с умом, чтобы они приносили максимальную пользу вашему организму.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture