Уход за здоровьем: несколько советов диетолога о том, когда лучше отказаться от грибов в питании

Диетолог Иванникова рассказала, почему пожилым людям надо отказаться от грибов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие используют грибы в кулинарии. Этот продукт отлично дополняет салаты, закуски и супы. Однако стоит помнить, что для людей пожилого возраста они могут быть вредными.

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Причина кроется в том, что с возрастом увеличивается вероятность хронических заболеваний. Это заявила диетолог Екатерина Иванникова, объяснив, когда следует избегать употребления грибов.

По мнению специалиста, при наличии определенных хронических заболеваний придется исключить грибы из рациона, особенно если речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени или почек. Иванникова также отметила, что при повышенном давлении лучше воздержаться от них.

Согласно словам специалиста, грибы тяжело перевариваются из-за высокого содержания хитина и клетчатки. Если они произрастают в местах с плохой экологией, то следует понимать, что они могут накапливать вредные вещества, что в конечном итоге может привести к отравлению.