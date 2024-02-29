Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конгресс согласовал финансирование правительства США
Роскосмос запустил метеорологический спутник с космодрома Восточный
ВСУ подтвердили гибель своих элитных диверсантов в Херсонской области
Уже в металле: бикалиберная РСЗО "Возрождение" готова на спецоперацию
Немецкие журналисты раскрыли "план нападения России на НАТО"
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Уход за здоровьем: несколько советов диетолога о том, когда лучше отказаться от грибов в питании

Диетолог Иванникова рассказала, почему пожилым людям надо отказаться от грибов

0:59
Здоровье

Многие используют грибы в кулинарии. Этот продукт отлично дополняет салаты, закуски и супы. Однако стоит помнить, что для людей пожилого возраста они могут быть вредными.

Диетолог Иванникова рассказала, почему пожилым людям надо отказаться от грибов
Фото: flickr. com by Björn S... is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Причина кроется в том, что с возрастом увеличивается вероятность хронических заболеваний. Это заявила диетолог Екатерина Иванникова, объяснив, когда следует избегать употребления грибов.

По мнению специалиста, при наличии определенных хронических заболеваний придется исключить грибы из рациона, особенно если речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени или почек. Иванникова также отметила, что при повышенном давлении лучше воздержаться от них.

Согласно словам специалиста, грибы тяжело перевариваются из-за высокого содержания хитина и клетчатки. Если они произрастают в местах с плохой экологией, то следует понимать, что они могут накапливать вредные вещества, что в конечном итоге может привести к отравлению.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, образует кремнезем
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Уничтожена ДРГ 73-го морского центра ССО, освобождён посёлок Бердычи Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Азия лидирует, США и Европа - аутсайдеры: рейтинг аэропортов
Как выполнить становую тягу со штангой
В США остановили казнь 73-летнего убийцы из-за ошибки врачей
Астроном Московского планетария Перхняк: високосный день исправляет погрешность
Автоэксперт Пономарёв: соблюдение нескольких правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Как правильно сажать флоксы и за ними ухаживать
Опубликованы кадры падения старого спутника ERS-2
Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Плантация пионов - стоит ли вкладывать в этот бизнес?
Шесть неисправностей автомобиля, с которыми его выгоднее продать, чем ремонтировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников