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Диетолог назвала продукты для снижения уровня сахара в крови

Врач Афинская провела оценку продуктов, которые снижают сахар и густоту крови

1:26
Здоровье

Врач-диетолог Лиза Афинская в своём Telegram-канале проинформировала, что употребление некоторых антистрессовых продуктов поможет не только отрегулировать уровень кортизола, но и способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и профилактике густой крови, передаёт "Российская газета".

Врач Афинская провела оценку продуктов, которые снижают сахар и густоту крови
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Она пояснила, что высокий уровень тревожности повышает концентрацию кортизола, который плохо влияет на сахар в крови. При этом здоровое питание поддерживает иммунную систему и восстановление поврежденных клеток. Специалист посоветовала включать в рацион тыквенные семена, миндальные орехи, семена чиа, грецкие орехи, а также зелень и рыбу.

"Белок способствует поддержанию стабильного баланса сахара в крови. Дисбаланс или ощущение голода могут привести к тревоге. Поэтому мы замечаем, что симптомы тревожного состояния усиливаются, когда мы не ели несколько часов", — отметила медик.

Её коллега Юлия Чехонина добавила, что поддерживать уровень сахара в норме в том числе помогают овощи, фрукты, крупы, арахис, пшеничные отруби. В скумбрии, ставриде и горбуше содержится много хрома — микроэлемента, который участвует в синтезе инсулина.

Врачи предупредили, что из-за дефицита белка кровь становится густой, а это ведёт к варикозу, тромбофлебиту, стенокардии и инфаркту.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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