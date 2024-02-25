Самая любимая каша оказалась самой вредной: пугающая правда стала известна всем!

Вопреки общепринятому убеждению, гречневая каша с молоком не считается полезным сочетанием.
Почему не рекомендуется комбинировать гречку с молоком?
Во-первых, такое сочетание может оказать излишнее напряжение на пищеварительную систему.
Это может привести к неприятным ощущениям, таким как боль, тошнота и вздутие живота.
Во-вторых, смешивание гречки с молоком снижает пользу обоих продуктов. Высокое содержание кальция в молоке может затруднить усвоение железа, которое так обильно присутствует в гречке.
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