Самая любимая каша оказалась самой вредной: пугающая правда стала известна всем!

Врачи рассказали, почему нельзя есть гречку с молоком

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки общепринятому убеждению, гречневая каша с молоком не считается полезным сочетанием.

Фото: Pravda.Ru by Жанна Тиханычева

Почему не рекомендуется комбинировать гречку с молоком?

Во-первых, такое сочетание может оказать излишнее напряжение на пищеварительную систему.

Это может привести к неприятным ощущениям, таким как боль, тошнота и вздутие живота.

Во-вторых, смешивание гречки с молоком снижает пользу обоих продуктов. Высокое содержание кальция в молоке может затруднить усвоение железа, которое так обильно присутствует в гречке.