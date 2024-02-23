Секрет здоровья в каждом приеме пищи: польза корицы для сердца и сосудов

Эксперт по питанию Джордан Хилл поделился информацией о выдающихся свойствах определенной специи для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Исследования указывают на то, что регулярное включение небольшого количества корицы в повседневное питание благоприятно влияет на состояние сосудов. Это происходит за счет наличия антиоксидантов, которые снижают воспаление, улучшают обмен веществ и помогают предотвратить развитие рака.
Корица способствует улучшению кровообращения, очищает сосуды, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови. Рекомендуется добавлять этот природный ингредиент, например, в кофе вместо сахара. В некоторых блюдах корица может заменить не только сахар, но и соль, что улучшает их вкусовые качества.
Помимо корицы, также полезными считаются куркума, сушеный и молотый имбирь, а также перец и чеснок.
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