Секрет здоровья в каждом приеме пищи: польза корицы для сердца и сосудов

Диетолог Хилл заявил, что корица успешно снижает уровень холестерина в крови

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по питанию Джордан Хилл поделился информацией о выдающихся свойствах определенной специи для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Tong is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Исследования указывают на то, что регулярное включение небольшого количества корицы в повседневное питание благоприятно влияет на состояние сосудов. Это происходит за счет наличия антиоксидантов, которые снижают воспаление, улучшают обмен веществ и помогают предотвратить развитие рака.

Корица способствует улучшению кровообращения, очищает сосуды, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови. Рекомендуется добавлять этот природный ингредиент, например, в кофе вместо сахара. В некоторых блюдах корица может заменить не только сахар, но и соль, что улучшает их вкусовые качества.

Помимо корицы, также полезными считаются куркума, сушеный и молотый имбирь, а также перец и чеснок.