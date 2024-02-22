Весенняя аллергия: несколько питательных продуктов, которые помогут облегчить симптомы

Для смягчения проявлений весенней аллергии необходимо начать подготовку заранее. Врачи утверждают, что изменение образа жизни и питания в феврале-марте может существенно снизить выраженность аллергии на пыльцу, которая обычно обостряется в апреле и мае. Главный врач клинической больницы имени Виноградова, профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова, поделилась советами о том, как подготовиться к весенней аллергии уже сейчас.
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"Для аллергиков весна, время цветения природы, может превратиться в кошмар. Пыльца и цветущие растения часто вызывают неприятные симптомы, такие как насморк, чихание, слезотечение и кожные реакции", — отмечает доктор. "Чтобы облегчить эти симптомы, я рекомендую аллергикам придерживаться специальной диеты".
Исключение из рациона продуктов, способствующих аллергии, — первый шаг.
"Некоторые продукты содержат белки, схожие с теми, что содержатся в пыльце, что может вызвать перекрестные реакции. Поэтому их следует исключить из рациона", — объясняет Шарапова.
Список таких продуктов включает:
Цитрусовые: апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты.
Косточковые: авокадо, персики, алыча и вишня (даже замороженная)
Яблоки.
Груши.
Овощи: морковь, сельдерей
Злаки: пшеница, рожь и ячмень.
Орехи: арахис, грецкие, миндаль.
Семечки подсолнечника.
Особенно важно избегать продуктов, содержащих гистамин, так как это вещество может усилить симптомы аллергии.
Существуют также продукты, способствующие облегчению симптомов.
К таким продуктам относятся:
Фрукты и овощи с низким содержанием гистамина, например, бананы, дыня, виноград, шпинат, брокколи, цветная капуста
Мясо с низким содержанием жира, такое как курица и индейка.
Рыба.
Злаки: овсянка, коричневый рис, киноа.
Бобовые: фасоль, чечевица, горох, нут.
Помимо правильного питания, врач рекомендует ряд дополнительных мер, чтобы облегчить симптомы аллергии весной:
Увеличить потребление жидкости, особенно воды, для вывода аллергенов из организма.
Питаться часто и небольшими порциями, чтобы контролировать уровень сахара в крови.
Избегать жареной и жирной пищи.
Готовить дома, чтобы контролировать ингредиенты.
Внимательно изучать этикетки на продуктах, чтобы избегать скрытых аллергенов.
Ольга Шарапова подчеркивает, что каждый организм индивидуален, и рекомендует проконсультироваться с врачом для разработки наилучшего плана питания, учитывая индивидуальные потребности.
Кроме того, для облегчения симптомов аллергии аллергикам также рекомендуется:
Не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Принимать антигистаминные препараты
Использовать назальные спреи против аллергии.
Промывать носовые проходы солевым раствором
Избегать контакта с аллергенами.
Носить маску в периоды повышенного содержания пыльцы.
Принимать душ перед сном
Использовать очиститель воздуха в помещении.
Ольга Шарапова подчеркивает, что аллергия требует серьезного отношения, так как ее симптомы могут существенно ухудшить качество жизни и привести к другим проблемам со здоровьем, таким как синусит и астма.
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