Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антон Богданов сомневается, что Леон Кемстач станет профессиональным актером
Названы 10 автомобильных хитростей, о которых многие не знают
Что такое джетлаг и как с ним справляться
На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков
Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома
Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно
Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины
Биолог Лялина рассказала, как по внешнему виду определить некачественный хлеб
Весенняя аллергия: несколько питательных продуктов, которые помогут облегчить симптомы

Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение

3:37
Здоровье

Для смягчения проявлений весенней аллергии необходимо начать подготовку заранее. Врачи утверждают, что изменение образа жизни и питания в феврале-марте может существенно снизить выраженность аллергии на пыльцу, которая обычно обостряется в апреле и мае. Главный врач клинической больницы имени Виноградова, профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова, поделилась советами о том, как подготовиться к весенней аллергии уже сейчас.

Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Для аллергиков весна, время цветения природы, может превратиться в кошмар. Пыльца и цветущие растения часто вызывают неприятные симптомы, такие как насморк, чихание, слезотечение и кожные реакции", — отмечает доктор. "Чтобы облегчить эти симптомы, я рекомендую аллергикам придерживаться специальной диеты".

Исключение из рациона продуктов, способствующих аллергии, — первый шаг.

"Некоторые продукты содержат белки, схожие с теми, что содержатся в пыльце, что может вызвать перекрестные реакции. Поэтому их следует исключить из рациона", — объясняет Шарапова.

Список таких продуктов включает:

  • Цитрусовые: апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты.
  • Косточковые: авокадо, персики, алыча и вишня (даже замороженная)
  • Яблоки.
  • Груши.
  • Овощи: морковь, сельдерей
  • Злаки: пшеница, рожь и ячмень.
  • Орехи: арахис, грецкие, миндаль.
  • Семечки подсолнечника.

Особенно важно избегать продуктов, содержащих гистамин, так как это вещество может усилить симптомы аллергии.

Такими продуктами являются:

  • Сыры, особенно зрелые.
  • Алкоголь, особенно красные вина и пиво.
  • Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи.
  • Красное мясо.

Существуют также продукты, способствующие облегчению симптомов.

К таким продуктам относятся:

  • Фрукты и овощи с низким содержанием гистамина, например, бананы, дыня, виноград, шпинат, брокколи, цветная капуста
  • Мясо с низким содержанием жира, такое как курица и индейка.
  • Рыба.
  • Злаки: овсянка, коричневый рис, киноа.
  • Бобовые: фасоль, чечевица, горох, нут.

Помимо правильного питания, врач рекомендует ряд дополнительных мер, чтобы облегчить симптомы аллергии весной:

  • Увеличить потребление жидкости, особенно воды, для вывода аллергенов из организма.
  • Питаться часто и небольшими порциями, чтобы контролировать уровень сахара в крови.
  • Избегать жареной и жирной пищи.
  • Готовить дома, чтобы контролировать ингредиенты.
  • Внимательно изучать этикетки на продуктах, чтобы избегать скрытых аллергенов.

Ольга Шарапова подчеркивает, что каждый организм индивидуален, и рекомендует проконсультироваться с врачом для разработки наилучшего плана питания, учитывая индивидуальные потребности.

Кроме того, для облегчения симптомов аллергии аллергикам также рекомендуется:

  • Не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
  • Принимать антигистаминные препараты
  • Использовать назальные спреи против аллергии.
  • Промывать носовые проходы солевым раствором
  • Избегать контакта с аллергенами.
  • Носить маску в периоды повышенного содержания пыльцы.
  • Принимать душ перед сном
  • Использовать очиститель воздуха в помещении.

Ольга Шарапова подчеркивает, что аллергия требует серьезного отношения, так как ее симптомы могут существенно ухудшить качество жизни и привести к другим проблемам со здоровьем, таким как синусит и астма.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Что такое джетлаг и как с ним справляться
Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение
На трассе М-11 "Нева" в 2024 году появится еще 12 беспилотных грузовиков
Натуральное мыло с кокосовым маслом, которое можно сделать дома
Чего нельзя делать при запуске авто зимой: многие водители действуют неправильно
Как и чем опрыскивать клубнику от вредителей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины
В Европе заявили, что ЕС захватил "эффект Трампа"
Биолог Лялина рассказала, как по внешнему виду определить некачественный хлеб
Крем с пчелиным ядом и сыворотка с плазмой из крови: чем звезды заменяют походы к косметологу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников