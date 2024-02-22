Весенняя аллергия: несколько питательных продуктов, которые помогут облегчить симптомы

Врач Шарапова рассказала, что предпринять в феврале, чтобы весной не страдать от аллергии на цветение

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для смягчения проявлений весенней аллергии необходимо начать подготовку заранее. Врачи утверждают, что изменение образа жизни и питания в феврале-марте может существенно снизить выраженность аллергии на пыльцу, которая обычно обостряется в апреле и мае. Главный врач клинической больницы имени Виноградова, профессор и заслуженный врач России Ольга Шарапова, поделилась советами о том, как подготовиться к весенней аллергии уже сейчас.

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"Для аллергиков весна, время цветения природы, может превратиться в кошмар. Пыльца и цветущие растения часто вызывают неприятные симптомы, такие как насморк, чихание, слезотечение и кожные реакции", — отмечает доктор. "Чтобы облегчить эти симптомы, я рекомендую аллергикам придерживаться специальной диеты".

Исключение из рациона продуктов, способствующих аллергии, — первый шаг.

"Некоторые продукты содержат белки, схожие с теми, что содержатся в пыльце, что может вызвать перекрестные реакции. Поэтому их следует исключить из рациона", — объясняет Шарапова.

Список таких продуктов включает:

Цитрусовые: апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты.

Косточковые: авокадо, персики, алыча и вишня (даже замороженная)

Яблоки.

Груши.

Овощи: морковь, сельдерей

Злаки: пшеница, рожь и ячмень.

Орехи: арахис, грецкие, миндаль.

Семечки подсолнечника.

Особенно важно избегать продуктов, содержащих гистамин, так как это вещество может усилить симптомы аллергии.

Такими продуктами являются:

Сыры, особенно зрелые.

Алкоголь, особенно красные вина и пиво.

Ферментированные продукты: квашеная капуста, кимчи.

Красное мясо.

Существуют также продукты, способствующие облегчению симптомов.

К таким продуктам относятся:

Фрукты и овощи с низким содержанием гистамина, например, бананы, дыня, виноград, шпинат, брокколи, цветная капуста

Мясо с низким содержанием жира, такое как курица и индейка.

Рыба.

Злаки: овсянка, коричневый рис, киноа.

Бобовые: фасоль, чечевица, горох, нут.

Помимо правильного питания, врач рекомендует ряд дополнительных мер, чтобы облегчить симптомы аллергии весной:

Увеличить потребление жидкости, особенно воды, для вывода аллергенов из организма.

Питаться часто и небольшими порциями, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Избегать жареной и жирной пищи.

Готовить дома, чтобы контролировать ингредиенты.

Внимательно изучать этикетки на продуктах, чтобы избегать скрытых аллергенов.

Ольга Шарапова подчеркивает, что каждый организм индивидуален, и рекомендует проконсультироваться с врачом для разработки наилучшего плана питания, учитывая индивидуальные потребности.

Кроме того, для облегчения симптомов аллергии аллергикам также рекомендуется:

Не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Принимать антигистаминные препараты

Использовать назальные спреи против аллергии.

Промывать носовые проходы солевым раствором

Избегать контакта с аллергенами.

Носить маску в периоды повышенного содержания пыльцы.

Принимать душ перед сном

Использовать очиститель воздуха в помещении.

Ольга Шарапова подчеркивает, что аллергия требует серьезного отношения, так как ее симптомы могут существенно ухудшить качество жизни и привести к другим проблемам со здоровьем, таким как синусит и астма.