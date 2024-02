Половая дисфункция и больное сердце: какой напиток ударит сразу по двум органам

Употребление пива негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин. Первыми, кто сталкивается с последствиями этой привычки, могут быть проблемы с бесплодием и потерей половой функции.

Фото: openverse "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.