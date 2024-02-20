Половая дисфункция и больное сердце: какой напиток ударит сразу по двум органам

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Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами

Здоровье

Употребление пива негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин. Первыми, кто сталкивается с последствиями этой привычки, могут быть проблемы с бесплодием и потерей половой функции.

Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Фото: openverse "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Об этом предупредил доктор медицины Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.

"Пиво содержит соли тяжелых металлов, которые могут снизить выработку тестостерона — основного полового гормона как у мужчин, так и у женщин.

Этот гормон необходим для здоровья мужчины, а также для производства сперматозоидов и яйцеклеток. У мужчин потребление пива также способствует увеличению выработки женских половых гормонов, таких как эстрогены, что может вызвать проблемы с потенцией и гинекомастией", — сообщил врач.

По биологическим показателям употребление пива может изменить гормональный баланс мужчины, что влияет на его репродуктивную функцию и может снизить шансы стать отцом. У женщин употребление пива может нарушить гормональный фон, привести к набору лишнего веса и возникновению гинекологических проблем.

Также это может нарушить менструальный цикл, иногда приводя к его полному прекращению, заключил эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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