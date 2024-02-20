Половая дисфункция и больное сердце: какой напиток ударит сразу по двум органам

Употребление пива негативно сказывается на здоровье как мужчин, так и женщин. Первыми, кто сталкивается с последствиями этой привычки, могут быть проблемы с бесплодием и потерей половой функции.
Об этом предупредил доктор медицины Александр Умнов, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.
"Пиво содержит соли тяжелых металлов, которые могут снизить выработку тестостерона — основного полового гормона как у мужчин, так и у женщин.
Этот гормон необходим для здоровья мужчины, а также для производства сперматозоидов и яйцеклеток. У мужчин потребление пива также способствует увеличению выработки женских половых гормонов, таких как эстрогены, что может вызвать проблемы с потенцией и гинекомастией", — сообщил врач.
По биологическим показателям употребление пива может изменить гормональный баланс мужчины, что влияет на его репродуктивную функцию и может снизить шансы стать отцом. У женщин употребление пива может нарушить гормональный фон, привести к набору лишнего веса и возникновению гинекологических проблем.
Также это может нарушить менструальный цикл, иногда приводя к его полному прекращению, заключил эксперт.
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