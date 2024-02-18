Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губернатор Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят заметные перемены
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину
Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Что можно сажать после клубники
Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России
Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России
Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане
Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Преодолевая зимние ограничения: инструкция по выбору замен для некоторых фруктов и овощей

Врачи назвали овощи и фрукты не стоит есть зимой и чем их заменить

1:56
Здоровье

Врачи и диетологи подчеркивают важность включения фруктов и овощей в ежедневный рацион каждого человека, так как они богаты ценными витаминами и микроэлементами, способствующими здоровому пищеварению и укреплению иммунитета. Однако не все фрукты и овощи одинаково полезны.

Врачи назвали овощи и фрукты не стоит есть зимой и чем их заменить
Фото: wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Зимой некоторые культуры могут содержать излишние количества пестицидов, так как их выращивают в искусственных условиях, часто лишенных натурального света и почвы. Это может привести к сбоям в их натуральном развитии.

Большинство фруктов и овощей, особенно импортных, могут охлаждать организм, особенно если употреблять их в сыром виде, что не всегда подходит для организма в зимний период. Поэтому после окончания сезона этих продуктов лучше временно заменить их на другие.

Например, помидоры, которые всегда доступны в магазинах, зимой могут быть не столь полезными из-за содержания химических добавок, используемых при их выращивании в искусственных условиях. То же самое касается и огурцов, которые также могут содержать больше воды и пестицидов, чем полезных веществ. Замена свежих овощей на маринованные в этот период может быть более предпочтительной.

Бананы и другие цитрусовые также могут иметь охлаждающий эффект на организм, что не всегда желательно в зимний период. Клубника, несмотря на свой аппетитный внешний вид, может содержать излишние химические добавки, используемые при выращивании. Также стоит учитывать, что некоторые овощи, такие как шпинат, могут содержать тяжелые металлы из-за искусственного выращивания.

Чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем, связанных с потреблением данных продуктов зимой, стоит временно заменить их на более подходящие варианты. Например, замороженные ягоды, луковичные овощи, корнеплоды, крестоцветные овощи, бобовые, яблоки и груши могут стать хорошей альтернативой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Последние материалы
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину
Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Что можно сажать после клубники
Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России
Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России
Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане
Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Врач Чудаков заявил, что алюминий в фольге и зубной пасте может быть опасен для здоровья
Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников