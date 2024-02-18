Преодолевая зимние ограничения: инструкция по выбору замен для некоторых фруктов и овощей

Врачи назвали овощи и фрукты не стоит есть зимой и чем их заменить

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи и диетологи подчеркивают важность включения фруктов и овощей в ежедневный рацион каждого человека, так как они богаты ценными витаминами и микроэлементами, способствующими здоровому пищеварению и укреплению иммунитета. Однако не все фрукты и овощи одинаково полезны.

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Зимой некоторые культуры могут содержать излишние количества пестицидов, так как их выращивают в искусственных условиях, часто лишенных натурального света и почвы. Это может привести к сбоям в их натуральном развитии.

Большинство фруктов и овощей, особенно импортных, могут охлаждать организм, особенно если употреблять их в сыром виде, что не всегда подходит для организма в зимний период. Поэтому после окончания сезона этих продуктов лучше временно заменить их на другие.

Например, помидоры, которые всегда доступны в магазинах, зимой могут быть не столь полезными из-за содержания химических добавок, используемых при их выращивании в искусственных условиях. То же самое касается и огурцов, которые также могут содержать больше воды и пестицидов, чем полезных веществ. Замена свежих овощей на маринованные в этот период может быть более предпочтительной.

Бананы и другие цитрусовые также могут иметь охлаждающий эффект на организм, что не всегда желательно в зимний период. Клубника, несмотря на свой аппетитный внешний вид, может содержать излишние химические добавки, используемые при выращивании. Также стоит учитывать, что некоторые овощи, такие как шпинат, могут содержать тяжелые металлы из-за искусственного выращивания.

Чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем, связанных с потреблением данных продуктов зимой, стоит временно заменить их на более подходящие варианты. Например, замороженные ягоды, луковичные овощи, корнеплоды, крестоцветные овощи, бобовые, яблоки и груши могут стать хорошей альтернативой.