Эффект как в вытрезвителе: ни один алкотестер не возьмет!

По словам врача-диетолога Меган Росси, для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, перед употреблением алкоголя надо съесть блюда, богатые клетчаткой.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние