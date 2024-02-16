Эффект как в вытрезвителе: ни один алкотестер не возьмет!

Диетолог Росси рассказала, как облегчить симптомы похмелья

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога Меган Росси, для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, перед употреблением алкоголя надо съесть блюда, богатые клетчаткой.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

"Тогда симптомы похмелья будут слабее, а нагрузка на печень меньше", — рассказала врач.

Диетолог объяснила, что клетчатка замедляет переваривание пищи, а спирту в алкоголе — сразу попасть из желудка и кишечника в кровоток.

Также Росси рассказала о пользе самих спиртных напитков, но не всех, а красного вина и темного пива. По словам врача, растительные компоненты в этих напитках, попадая в толстый кишечник, расщепляются там на полезные элементы.