Сделаем правильный "кетчунез": врач успокоил любителей вредного. Нюансы лишь в количестве

Токсиколог Водовозов рассказал, что правильный "кетчунез" является полезным соусом

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идея объединить два популярных соуса — кетчуп и майонез - кажется привлекательной, однако оба продукта не пользуются лучшей репутацией с точки зрения пользы для здоровья. Российский врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов высказал свои соображения по этому поводу, считая, что использование такой смеси, если намазать её на хлеб, может оказаться сомнительным для здоровья в смысле того, что не обязательно чему-то повредит.

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По мнению специалиста, даже если время от времени употреблять смесь из обычного кетчупа и майонеза в умеренных количествах, это вряд ли приведёт к серьезным последствиям для здоровья.

Известно, что первоначальную идею этого соуса предложил врач и биохимик из Аргентины, лауреат Нобелевской премии по химии Луис Федерико Лелуару, который был удостоен награды в 1970 году за свои исследования метаболических путей лактозы. Не существует чёткого рецепта для приготовления "кетчунеза".

Некоторые смешивают соусы в равных пропорциях, в то время как другие предпочитают добавлять больше кетчупа или майонеза. Производители также учитывают эту комбинацию, что привело к появлению различных названий для готового продукта, таких как "Майочуп" или "Ням-ням".

Термин "кетчунез" стал широко распространённым благодаря популярному сериалу "Универ", где персонаж по имени Кузя утверждал, что придумал этот соус. Принцип смешивания майонеза и кетчупа также используется для приготовления других популярных соусов, таких как "Тысяча островов" или соусы для сэндвичей и гамбургеров.

Например, в немецких магазинах можно приобрести соус "Rot Weiß" ("Красно-белый"), который представляет собой тюбик с кетчупом и майонезом, смешиваемыми перед использованием.

"Вредность кетчунеза зависит от способа его приготовления и частоты употребления. Естественно, если каждый день потреблять большие порции жирной картошки фри, запечённой в масле с кетчунезом, ваше питание будет недостаточно здоровым, и со временем это может привести к негативным последствиям для здоровья. Однако, если смешать веганский майонез и кетчуп без добавленного сахара, то такой соус вряд ли будет проблемой для сторонников здорового образа жизни", — подытожил Водовозов.