Идея объединить два популярных соуса — кетчуп и майонез - кажется привлекательной, однако оба продукта не пользуются лучшей репутацией с точки зрения пользы для здоровья. Российский врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов высказал свои соображения по этому поводу, считая, что использование такой смеси, если намазать её на хлеб, может оказаться сомнительным для здоровья в смысле того, что не обязательно чему-то повредит.
По мнению специалиста, даже если время от времени употреблять смесь из обычного кетчупа и майонеза в умеренных количествах, это вряд ли приведёт к серьезным последствиям для здоровья.
Известно, что первоначальную идею этого соуса предложил врач и биохимик из Аргентины, лауреат Нобелевской премии по химии Луис Федерико Лелуару, который был удостоен награды в 1970 году за свои исследования метаболических путей лактозы. Не существует чёткого рецепта для приготовления "кетчунеза".
Некоторые смешивают соусы в равных пропорциях, в то время как другие предпочитают добавлять больше кетчупа или майонеза. Производители также учитывают эту комбинацию, что привело к появлению различных названий для готового продукта, таких как "Майочуп" или "Ням-ням".
Термин "кетчунез" стал широко распространённым благодаря популярному сериалу "Универ", где персонаж по имени Кузя утверждал, что придумал этот соус. Принцип смешивания майонеза и кетчупа также используется для приготовления других популярных соусов, таких как "Тысяча островов" или соусы для сэндвичей и гамбургеров.
Например, в немецких магазинах можно приобрести соус "Rot Weiß" ("Красно-белый"), который представляет собой тюбик с кетчупом и майонезом, смешиваемыми перед использованием.
"Вредность кетчунеза зависит от способа его приготовления и частоты употребления. Естественно, если каждый день потреблять большие порции жирной картошки фри, запечённой в масле с кетчунезом, ваше питание будет недостаточно здоровым, и со временем это может привести к негативным последствиям для здоровья.
Однако, если смешать веганский майонез и кетчуп без добавленного сахара, то такой соус вряд ли будет проблемой для сторонников здорового образа жизни", — подытожил Водовозов.
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