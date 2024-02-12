Бьет — значит любит? Как лучше всего наказать ребенка за провинность

Психолог Тамбалаева заявила, что лучший способ для наказания детей — лишение развлечений

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный психолог Юлия Тамбалаева подчеркнула, что дети не должны подвергаться физическому или эмоциональному насилию как форме наказания, независимо от обстоятельств. Она отметила необходимость сохранения спокойствия, понимания причин поведенческих нарушений и принятия решений о наказании только после анализа ситуации.

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Она предложила альтернативные способы наказания, основанные на понимании индивидуальных особенностей ребенка и его интересов. Например, отказ от определенных предметов или действий, которые ребенок считает важными или желанными, может служить эффективным наказанием.

Для младших детей это могут быть игрушки или сладости, а для старших — увлечения, квесты, походы в кино и тому подобное. Тамбалаева также подчеркнула важность объяснения ребенку причинно-следственной связи между его действиями и наказанием, а также призвала родителей обсуждать с детьми происходящие ситуации.

Она подчеркнула, что в процессе наказания не следует вовлекаться в эмоциональные игры с ребенком, чтобы избежать превращения наказания в ритуал или форму развлечения. Вместо этого, важно реагировать на нарушения правил с эмоционально-заряженным откликом и следовать установленным нормам наказания.