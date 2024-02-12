Бьет — значит любит? Как лучше всего наказать ребенка за провинность

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Психолог Тамбалаева заявила, что лучший способ для наказания детей — лишение развлечений

1:16
Здоровье

Семейный психолог Юлия Тамбалаева подчеркнула, что дети не должны подвергаться физическому или эмоциональному насилию как форме наказания, независимо от обстоятельств. Она отметила необходимость сохранения спокойствия, понимания причин поведенческих нарушений и принятия решений о наказании только после анализа ситуации.

Психолог Тамбалаева заявила, что лучший способ для наказания детей — лишение развлечений
Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Она предложила альтернативные способы наказания, основанные на понимании индивидуальных особенностей ребенка и его интересов. Например, отказ от определенных предметов или действий, которые ребенок считает важными или желанными, может служить эффективным наказанием.

Для младших детей это могут быть игрушки или сладости, а для старших — увлечения, квесты, походы в кино и тому подобное. Тамбалаева также подчеркнула важность объяснения ребенку причинно-следственной связи между его действиями и наказанием, а также призвала родителей обсуждать с детьми происходящие ситуации.

Она подчеркнула, что в процессе наказания не следует вовлекаться в эмоциональные игры с ребенком, чтобы избежать превращения наказания в ритуал или форму развлечения. Вместо этого, важно реагировать на нарушения правил с эмоционально-заряженным откликом и следовать установленным нормам наказания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Литвинов Александр
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