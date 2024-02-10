Как правильно выстроить отношения с плесенью на продуктах питания: рекомендации врачей

Врачи рассказали, что делать, если вы обнаружили плесень на еде

3:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед тем, как заняться практическими вопросами, давайте вкратце освежим в памяти, что такое плесень, которую мы часто видим на еде. Многие знают, что это мелкие грибки. Важно помнить, что видимая нами плесень — это лишь часть грибка, а именно его споры, находящиеся на специальных выростах.

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Это, можно сказать, только верхушка айсберга. Под этой поверхностью, сквозь продукт, простираются корни грибка, которые видны только под микроскопом. Количество плесени в продукте может быть значительно больше, чем мы предполагаем. Следовательно, токсины, которые вырабатывают грибки, могут находиться внутри продукта.

Опасна ли плесень на любой еде?

Способность плесени проникать через различные продукты различна и зависит в первую очередь от плотности продукта и его содержания воды. Это определяет, можно ли продукт употреблять, очистив его от плесени.

Какие продукты с плесенью можно сохранить

Управление по контролю и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США утверждает, что некоторые продукты можно употреблять, даже если на них есть плесень.

Сыро-вяленая ветчина и твердая салями. Белая оболочка некоторых сортов салями, на самом деле, является плесенью, которая защищает продукт от бактерий. Образование плесени на сыро-вяленой ветчине считается нормой. Эти продукты можно употреблять, удалив плесень.

Плотные овощи и фрукты: морковь, капуста, болгарский перец. Плесень не проникает во всю толщу продукта, поэтому ее можно просто удалить.

Сыр с плесенью. Плесень на сырах, где она традиционно присутствует, не представляет опасности

Твердые сыры, которые изначально производятся без плесени. Как и в случае с плотными овощами, плесень можно просто удалить, обрезав немного больше, чем видимое пораженное место.

Какие продукты нельзя сохранить

К сожалению, список продуктов, которые нельзя эффективно очистить или удалить плесень, гораздо больше. Сюда входят:

Хлеб

Варенье и джем (токсины грибков могут накапливаться в продукте и не уйдут, даже если убрать видимую плесень)

Мягкие фрукты и овощи (сливы, персики, помидоры)

Бобовые, кукуруза

Мягкий сыр

Любые продукты с высоким содержанием влаги (мясо, бекон, каша, макароны, йогурт, сметана и др.)

Ведь некоторые виды плесени не представляют опасности? Да, это верно. Однако отличить безвредную плесень от вредной практически невозможно. Поэтому все виды плесени следует рассматривать как опасные по умолчанию.

Что произойдет, если съесть плесень?

Уровень опасности зависит от вида плесени и количества ее токсинов, которые накопились в продукте. Если плесень была на продукте длительное время, даже после очистки ее употребление может вызвать расстройство желудка и кишечника. Еще одной опасностью является вдыхание спор плесени, что может вызвать проблемы с дыхательной системой, такие как астма.

Регулярное употребление токсинов грибков с пищей представляет отдельную угрозу для здоровья. Они негативно влияют на микробиоту кишечника, а некоторые могут быть канцерогенными.

Кроме того, наличие плесени может быть признаком других опасностей, включая бактериальные инфекции, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Что делать, если обнаружена плесень на еде?

Если вы заметили плесень на продукте, помните:

Не пытайтесь нюхать плесень.

Избавьтесь от продукта (если он не входит в список тех, что можно сохранить). Упакуйте его в бумагу или положите в пластиковый пакет и выбросьте в закрывающийся мусорный бак.

Почистите холодильник или ту его часть, где хранился пораженный продукт.

Проверьте другие продукты на наличие плесени.