Как распознать ЗППП: врачи назвали самые тревожные признаки половых инфекций

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Дерматовенеролог Хайретдинов назвал жжение при мочеиспускании симптомом ЗППП

1:37
Здоровье

Врач-дерматовенеролог Алексей Хайретдинов обсудил две распространенные ИППП — гонорею и сифилис. Он подчеркнул важность знаний о методах передачи и симптомах этих заболеваний для своевременного выявления и лечения.

Дерматовенеролог Хайретдинов назвал жжение при мочеиспускании симптомом ЗППП
Фото: Нейросеть Шедеврум

Хотя гонорея обычно передается через половые контакты, она также может быть передана оральным и анальным сексом, а в редких случаях — через кунилингус и поцелуи. Хайретдинов развеял мифы о заражении через бытовые контакты, отметив, что гонококки могут сохранять активность во влажной среде до двух часов, что теоретически оставляет возможность заражения через влажную туалетную бумагу.

Основные симптомы гонореи включают выделения из половых органов и жжение при мочеиспускании. Эксперт настоятельно советует обратиться за медицинской помощью при появлении этих признаков.

Сифилис, заболевание, которое впервые было зарегистрировано в конце XV века, в настоящее время встречается намного реже. Помимо полового пути, сифилис может передаваться от матери к плоду и через переливание крови. Первым симптомом болезни обычно является язва на месте внедрения возбудителя.

Хайретдинов подчеркивает, что раннее обнаружение сифилиса требует внимательности и своевременного обращения к специалисту, поскольку продолжительность лечения напрямую зависит от стадии инфекции.

В заключение, врач призывает к осторожности в отношении ИППП. Внимательность и своевременное обращение за медицинской помощью при обнаружении подозрительных симптомов могут предотвратить развитие заболеваний и их негативные последствия.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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