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Боли, тяжесть: названы самые вредные для коленей профессии

Врачи назвали каменщиков, столяров и лесников профессиями, у которых риск артрита коленного сустава выше

1:57
Здоровье

Артрит коленного сустава — серьезное заболевание, часто приводящее к инвалидности. Его развитие часто связано с определенными видами профессиональной деятельности. По результатам крупного исследования были выявлены виды работ, как оплачиваемые, так и неоплачиваемые, которые могут способствовать развитию этого заболевания.

Врачи назвали каменщиков, столяров и лесников профессиями, у которых риск артрита коленного сустава выше
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

В масштабном метаанализе были рассмотрены 71 исследование, включающее более 1 миллиона человек. Установлено, что повышенный риск артрита наблюдается у работников сельского хозяйства, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.

Профессор Сиа Вонг из Университета Сиднея, один из соавторов исследования, отмечает, что ранее были известны некоторые профессиональные факторы риска, такие как длительное стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей и хождение по лестнице. Однако данное исследование широко освещает профессиональные риски развития артрита.

Согласно исследованию:

  • У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше по сравнению с людьми, занятыми сидячей работой
  • У сельскохозяйственных работников риск повышается на 64%, а у строителей — на 63%
  • Люди, чья деятельность в основном связана с неоплачиваемой домашней работой, подвержены риску артрита на 93% чаще
  • Не выявлен повышенный риск у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников и почтальонов

Ученые заключают, что новые данные показывают, что внимание к профилактике артрита необходимо обращать не только на тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Деятельность, которая ранее считалась менее рискованной, также может быть связана с высокой вероятностью развития этого заболевания. Авторы также отмечают необходимость разработки новых методов профилактики артрита.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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