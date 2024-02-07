Боли, тяжесть: названы самые вредные для коленей профессии

Врачи назвали каменщиков, столяров и лесников профессиями, у которых риск артрита коленного сустава выше

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артрит коленного сустава — серьезное заболевание, часто приводящее к инвалидности. Его развитие часто связано с определенными видами профессиональной деятельности. По результатам крупного исследования были выявлены виды работ, как оплачиваемые, так и неоплачиваемые, которые могут способствовать развитию этого заболевания.

Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

В масштабном метаанализе были рассмотрены 71 исследование, включающее более 1 миллиона человек. Установлено, что повышенный риск артрита наблюдается у работников сельского хозяйства, строителей, шахтеров, работников сферы обслуживания, домашних работников (включая домохозяек) и уборщиков.

Профессор Сиа Вонг из Университета Сиднея, один из соавторов исследования, отмечает, что ранее были известны некоторые профессиональные факторы риска, такие как длительное стояние на коленях, сидение на корточках, подъем тяжестей и хождение по лестнице. Однако данное исследование широко освещает профессиональные риски развития артрита.

Согласно исследованию:

У каменщиков и столяров риск артрита коленного сустава в 2,5 раза выше по сравнению с людьми, занятыми сидячей работой

У сельскохозяйственных работников риск повышается на 64%, а у строителей — на 63%

Люди, чья деятельность в основном связана с неоплачиваемой домашней работой, подвержены риску артрита на 93% чаще

Не выявлен повышенный риск у сантехников, рыбаков, работников торговли, лесников, техников и почтальонов

Ученые заключают, что новые данные показывают, что внимание к профилактике артрита необходимо обращать не только на тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. Деятельность, которая ранее считалась менее рискованной, также может быть связана с высокой вероятностью развития этого заболевания. Авторы также отмечают необходимость разработки новых методов профилактики артрита.