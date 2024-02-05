Риск инсульта и инфаркта повышается на 28%: какую пищу необходимо исключить из своего рациона

Врачи заявили, что жареная пища увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Так называемая "западная диета" оказывает вредное воздействие на здоровье сердца, и хотя исследователям до сих пор не полностью понятно, как жареные продукты вносят свой вклад в этот негативный эффект, они остаются основной частью пищевого рациона 25-36% населения Северной Америки.

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Точные механизмы, объясняющие связь между употреблением жареной пищи и рисками для здоровья, пока не установлены. В процессе жарки продукт теряет воду и насыщается жиром, что приводит к увеличению его калорийности. Высокая температура разрушает жиры, особенно при повторном использовании масла.

Жаренная еда может также вызывать чрезмерный аппетит, ведущий к избыточному потреблению. Кроме того, она часто содержит избыток соли, что вредно для здоровья. В быстром питании жаренные блюда часто сопровождаются сладкими напитками, также известными своим негативным воздействием.

Прежние исследования свидетельствовали о связи между чрезмерным употреблением жаренной пищи и увеличением риска развития сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и гипертонии. Однако не все исследования подтвердили вред жареного для здоровья сердца. Кроме того, воздействие количества жареной пищи на риск сердечно-сосудистых заболеваний оставалось недостаточно изученным в предшествующих работах.

Новое исследование китайских ученых включало анализ данных 562 тысяч участников из 17 исследований исследований воздействия жареной пищи на сердечно-сосудистое здоровье, а также данные из шести исследований смертности.

Результаты показали, что у лиц, потребляющих больше жареной пищи, риск инфарктов и инсультов увеличивается на 28%, риск ишемической болезни сердца — на 22%, а риск сердечной недостаточности — на 37%. Увеличение количества жареной пищи в рационе на 114 грамм в неделю сопровождалось увеличением этих рисков на 3%, 2% и 12% соответственно.

Некоторые критики высказали сомнения относительно новых данных, указывая на эпидемиологический характер исследования, где результаты основаны на самопожертвованиях людей. Несмотря на это, результаты согласуются с текущими рекомендациями ограничивать потребление жареной пищи.