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Эта ошибка во время беременности с огромной вероятностью приведет к раку кишечника у ребенка

Ученые заявили, что ожирение у матери увеличивает риск рака кишечника у ребенка в два раза

2:49
Здоровье

В исследовании, проведенном специалистами Института общественного здравоохранения в Окленде, отмечено, что в последние годы наблюдается снижение заболеваемости раком кишечника среди пожилых людей в развитых странах.

Ученые заявили, что ожирение у матери увеличивает риск рака кишечника у ребенка в два раза
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Тем не менее, у молодых пациентов этот показатель удвоился. Ученые предполагают, что на данную тенденцию могут влиять не только генетика и питание, но и некоторые факторы внутриутробного развития, такие как ожирение у матери.

Для выявления этой связи исследователи воспользовались данными Исследования здоровья и развития детей (CHDS), в котором участвовали более 18,7 тысяч пар матерей и детей, родившихся с 1959 по 1966 годы. В анкетах и медицинских записях сохранена информация о состоянии здоровья участниц до беременности, наличии хронических заболеваний и принимаемых лекарствах.

Далее авторы нового исследования собрали данные обо всех случаях рака у потомства с момента рождения до 2019 года с использованием Калифорнийского онкологического регистра. За 60 лет злокачественные новообразования кишечника были выявлены у 68 человек в возрасте от 18 до 56 лет, причем около половины из них (48,5%) заболели до 50 лет. Почти каждый пятый пациент в этой выборке имел неблагоприятный семейный анамнез.

Сравнив данные о весе матерей во время беременности и весе их потомства при рождении, ученые выяснили, что у детей женщин с ожирением риск развития рака кишечника во взрослом возрасте был практически вдвое выше по сравнению с детьми матерей с нормальным или низким весом.

У тех, чьи матери быстро набирали вес во время беременности (увеличение в четыре раза), этот риск был еще выше. Также выявлено, что вероятность развития рака кишечника у детей, родившихся с избыточным весом (больше 4 000 граммов), также повышалась.

Следует отметить, что данное исследование является наблюдательным, и в нем не рассматриваются причинно-следственные связи. Кроме того, в нем не учитываются такие важные факторы, как питание, микробиом кишечника участников и индекс массы тела в зрелом возрасте.

Однако ученые подчеркивают, что внутриутробное развитие может играть значительную роль, поскольку питательные вещества, поступающие в матку, могут навсегда изменить структуру и функцию жировой ткани, регулировать аппетит и метаболизм. Авторы исследования заключают, что их результаты предоставляют убедительные доказательства важности внутриутробного развития как фактора риска колоректального рака и его влияния на увеличение заболеваемости у молодых людей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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