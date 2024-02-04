Нужно ли выпить немного сорокоградусной для того, чтобы организм поправить?

Ученые выяснили, что алкоголь никак не помогает справиться организму с заболеваниями

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые провели анализ информации о 48 тысячах людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, сравнив количество потребляемого ими алкоголя с рисками инфаркта, инсульта и смерти за 20 лет.

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Результаты исследования показывают, что у людей, потребляющих ежедневно 6-8 граммов чистого спирта, риск повторного инфаркта или инсульта снижается на 27%, по сравнению с теми, кто воздерживается от алкоголя. При употреблении 6 граммов в день риск уменьшается на 50%.

Максимальная доза алкоголя, связанная с уменьшением риска сердечно-сосудистых событий и смерти, составляет 15 граммов в день, что эквивалентно бутылке вина в неделю. Эта доза ниже рекомендуемой в США для здоровых мужчин (105 против 196 граммов чистого алкоголя в неделю).

Ченгий Динг из Университетского колледжа Лондона отмечает, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не обязательно полностью отказываться от алкоголя, но они должны рассмотреть возможность снижения дозы. Он предостерегает, что данные могут преувеличивать защитное действие алкоголя из-за сложности учета всех факторов в наблюдательном исследовании.

Ученые также напоминают о возможности неточности данных из-за недостаточной информации от участников об их потреблении алкоголя. Ранее проведенные исследования также указывали на связь между низким потреблением алкоголя и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, но точность таких выводов оспаривается.

Крупное исследование в 2019 году, использующее генетические методы, не выявило защитного действия алкоголя, подчеркивая, что риск инфарктов и инсультов у пьющих умеренно был выше, чем у непьющих.

Многие медицинские организации сомневаются в пользе умеренного употребления алкоголя, отмечая, что невозможно однозначно определить, является ли это положительным фактором для здоровья. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает отсутствие безопасных доз алкоголя на основе глобального исследования влияния алкоголя на здоровье.