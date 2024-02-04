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Как укрепить свое здоровье женщинам в постменопаузе

Ученые Бразилии заявили, что танцы несут большую пользу здоровью женщин в постменопаузе

1:37
Здоровье

В период постменопаузы, который обычно наступает в среднем после 50-55 лет, организм женщин уже приспособился к сниженному уровню гормонов. Тем не менее, важно активно следить за своим здоровьем в этот период.

Ученые Бразилии заявили, что танцы несут большую пользу здоровью женщин в постменопаузе
Фото: Openverse by Haags Uitburo is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Бразилии предложили простой и приятный способ поддержания формы и нормализации метаболизма для женщин этого возраста — регулярные танцы несколько раз в неделю. В ходе исследования, проведенного в течение 16 недель с участием 36 женщин в постменопаузе (в среднем 57 лет), ученые оценивали влияние танцев на физическую форму, метаболический профиль и уровень самооценки.

Перед началом исследования и после его завершения ученые сравнили такие параметры, как состав тела (жир и мышечная масса), липидный состав крови, функциональное состояние и уровень самооценки. Результаты показали, что у всех участниц уровень триглицеридов — жиров, повышение которых связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, — снизился, а уровень "хорошего" холестерина увеличился. Танцевальная терапия также положительно влияла на координацию, аэробные возможности и самооценку участниц.

Ученые рассматривают танцевальную терапию как привлекательный вариант физических упражнений, поскольку это приятное занятие с низким риском травм и небольшими затратами. Кроме того, подтвержденные преимущества регулярных занятий танцами включают улучшение равновесия, осанки, походки и общей работоспособности, что способствует поддержанию качественного образа жизни на протяжении всей жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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