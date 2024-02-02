Нарколог предупредил об опасности вечернего алкоголизма

Нарколог Поликарпов: вечерний алкоголизм ведёт к повышению давления и нарушению сна

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вечернее употребление алкоголя может привести к возникновению зависимости и вызывать проблемы со сном и артериальным давлением. В этом уверен главный врач клиники "АлкоСпас", психотерапевт и психиатр-нарколог Александр Поликарпов.

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Согласно словам Поликарпова, "вечерний алкоголизм" сопровождается нарушением сна, повышением артериального давления, появлением дрожания рук и сухостью ладоней. Употребление даже небольшого количества алкоголя каждый вечер может быть первым признаком зависимости.

Поликарпов объясняет, что у людей может выработаться привычка выпивать несколько банок пива, бокал вина или даже стопку водки вечером после работы. Они могут оправдывать это желанием снять стресс или улучшить качество сна. Однако стоит помнить, что такая привычка опасна для здоровья, пишет Газета.Ru.

Врач упоминает термин "вечерний алкоголизм", который описывает данное состояние. Люди могут испытывать апатию, сонливость и проблемы со сном, даже в дни, когда они не употребляют алкоголь.

"Повышение артериального давления, пожелтение склер глаз, сухость ладоней, тремор рук также относятся к симптомам этого заболевания. Кроме того, повышается раздражительность, агрессивность, конфликтность", — рассказал Поликарпов.

Поликарпов подчеркивает, что даже небольшое употребление алкоголя оказывает пагубное воздействие на организм. Регулярное употребление алкогольных напитков может негативно сказываться на внутренних органах, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений пищеварения, заболеваний печени, мочеполовой системы и почек, а также возможны нарушения психического здоровья.