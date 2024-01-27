Врач-невролог призвал не есть шоколад, жирные продукты, цитрусовые при головной боли

Невролог Мацокин признал вред нескольких продуктов при головной боли

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Игорь Мацокин в интервью для «АиФ» рекомендовал убрать из рациона шоколад, цитрусовые и жирное при головной боли.

Фото: allchoco.com

Медик предупредил, что эта еда способна ухудшить состояние и спровоцировать расширение сосудов, в частности, при мигрени. Также эксперт призвал не злоупотреблять алкоголем, так как это также может усилить головную боль.

Специалист предупредил, что длительное употребление противовоспалительных и обезболивающих может привести к "лекарственной" или "рикошетной" головной боли. Поэтому лучше ограничить срок их применения до 10 дней.

Пациентам, которые часто мучаются головной болью, врач посоветовал вести дневник, отмечая в нем время появления неприятных ощущений, продолжительность и препараты, которые помогли. Это позволит профильному специалисту быстрее и точнее поставить диагноз и назначить грамотное лечение.

Головная боль может быть сигналом о проблемах в организме, и терпеть ее может быть небезопасно. Возможно, что это симптом мигрени, сгустка крови в голове, инфекции мозга или опухоли. Также, головная боль может быть вызвана напряжением, утомлением, стрессом, изменениями в кровяном давлении или побочными эффектами от лекарств. Если у человека постоянные или сильные головные боли, важно обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и получить соответствующее лечение.