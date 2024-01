Кровоизлияние и тихие похороны: какая связь между храпом и инсультом

Исследование, проведенное учеными из Пекинского университета в Китае, ставит под вопрос влияние храпа на риск возникновения инсульта, будь то геморрагический или ишемический. Базой для исследования послужили данные китайского биобанка Кадури, включающие более 82 тысяч участников в возрасте от 30 до 79 лет.

