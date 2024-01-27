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Кровоизлияние и тихие похороны: какая связь между храпом и инсультом

Китайские врачи нашли связь между храпом и риском инсульта

1:34
Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Пекинского университета в Китае, ставит под вопрос влияние храпа на риск возникновения инсульта, будь то геморрагический или ишемический. Базой для исследования послужили данные китайского биобанка Кадури, включающие более 82 тысяч участников в возрасте от 30 до 79 лет.

Китайские врачи нашли связь между храпом и риском инсульта
Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Участники самостоятельно сообщили о наличии храпа как постоянного, так и эпизодического. Помимо этого, ученые отслеживали различные параметры, включая вес тела. Наблюдения за участниками продолжались в течение 10 лет, в результате чего у 19 тысяч добровольцев произошел инсульт, при этом 11,4 тысячи случаев были ишемическими, а 5,7 тысячи — геморрагическими.

Применяя метод множественной рандомизации, исследователи пришли к выводу, что храп действительно связан с увеличением риска серьезных заболеваний. Храп может предоставить несколько механизмов, каким образом он может вызвать инсульт. Он способен вызывать аноксемию, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, и впоследствии приводит к окислительному стрессу, повреждению эндотелия, а затем к развитию атеросклероза и инсульта. Кроме того, храп может вызвать вибрацию в сонной артерии, запуская цепочку событий, которая может закончиться разрывом сосуда.

На основе своих результатов, ученые заключили, что процедуры, направленные на устранение храпа, могут эффективно снизить риск инсульта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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