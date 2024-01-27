Кровоизлияние и тихие похороны: какая связь между храпом и инсультом

Исследование, проведенное учеными из Пекинского университета в Китае, ставит под вопрос влияние храпа на риск возникновения инсульта, будь то геморрагический или ишемический. Базой для исследования послужили данные китайского биобанка Кадури, включающие более 82 тысяч участников в возрасте от 30 до 79 лет.
Участники самостоятельно сообщили о наличии храпа как постоянного, так и эпизодического. Помимо этого, ученые отслеживали различные параметры, включая вес тела. Наблюдения за участниками продолжались в течение 10 лет, в результате чего у 19 тысяч добровольцев произошел инсульт, при этом 11,4 тысячи случаев были ишемическими, а 5,7 тысячи — геморрагическими.
Применяя метод множественной рандомизации, исследователи пришли к выводу, что храп действительно связан с увеличением риска серьезных заболеваний. Храп может предоставить несколько механизмов, каким образом он может вызвать инсульт. Он способен вызывать аноксемию, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, и впоследствии приводит к окислительному стрессу, повреждению эндотелия, а затем к развитию атеросклероза и инсульта. Кроме того, храп может вызвать вибрацию в сонной артерии, запуская цепочку событий, которая может закончиться разрывом сосуда.
На основе своих результатов, ученые заключили, что процедуры, направленные на устранение храпа, могут эффективно снизить риск инсульта.
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