Кровоизлияние и тихие похороны: какая связь между храпом и инсультом

Китайские врачи нашли связь между храпом и риском инсульта

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из Пекинского университета в Китае, ставит под вопрос влияние храпа на риск возникновения инсульта, будь то геморрагический или ишемический. Базой для исследования послужили данные китайского биобанка Кадури, включающие более 82 тысяч участников в возрасте от 30 до 79 лет.

Фото: openverse "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

Участники самостоятельно сообщили о наличии храпа как постоянного, так и эпизодического. Помимо этого, ученые отслеживали различные параметры, включая вес тела. Наблюдения за участниками продолжались в течение 10 лет, в результате чего у 19 тысяч добровольцев произошел инсульт, при этом 11,4 тысячи случаев были ишемическими, а 5,7 тысячи — геморрагическими.

Применяя метод множественной рандомизации, исследователи пришли к выводу, что храп действительно связан с увеличением риска серьезных заболеваний. Храп может предоставить несколько механизмов, каким образом он может вызвать инсульт. Он способен вызывать аноксемию, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, и впоследствии приводит к окислительному стрессу, повреждению эндотелия, а затем к развитию атеросклероза и инсульта. Кроме того, храп может вызвать вибрацию в сонной артерии, запуская цепочку событий, которая может закончиться разрывом сосуда.

На основе своих результатов, ученые заключили, что процедуры, направленные на устранение храпа, могут эффективно снизить риск инсульта.