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Мясников рассказал о полезных для печени продуктах и болезнях, которые нещадно убивают этот орган

Александр Мясников назвал россиянам "немых" убийц печени

1:12
Здоровье

Печень может страдать не только из-за употребления алкоголя, но и от питания, сообщил доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

Александр Мясников назвал россиянам "немых" убийц печени
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Есть вирусные инфекционные гепатиты В и С — немые убийцы, которые, если их не лечить, имеют своим исходом цирроз печени, а затем и рак. Стеатогепатоз — это история про людей, которые много и обильно едят", — отметил медик.

Он добавил, что для контроля состояния органа требуется проводить не только УЗИ, но и сдавать анализы крови. Это позволит обнаружить проблемы гораздо раньше. Важно мониторить уровень ферментов печени и обращать внимание на изменение свертываемости крови, которое может указывать на печеночную недостаточность.

Врач рассказал также о препаратах для снижения холестерина. Он подчеркнул, что хотя статины могут оказать влияние на уровень ферментов печени, но значительные побочные эффекты встречаются редко. Телеврач посоветовал регулярно контролировать уровень ферментов при приеме статинов для предотвращения возможных осложнений. Чтобы защитить свою печень от возможных заболеваний, эксперт посоветовал употреблять зелёную фасоль и пить кофе.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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