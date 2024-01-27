Замедление обмена веществ, отеки: какие напитки противопоказано пить ночью

Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко поделилась с информацией о том, что пить ночью допустимо, но не все напитки подходят для этого.
Согласно мнению специалиста, следует избегать употребления сладких газированных напитков перед сном, так как высокое содержание глюкозы в них может привести к задержке жидкости в организме.
Лазуренко подчеркивает, что даже один миллиграмм глюкозы может задерживать три-четыре грамма воды, что в свою очередь может привести к отекам и замедлению углеводного обмена. Она также отмечает, что ночью стоит воздержаться от употребления тонизирующих напитков, таких как кофе и зеленый чай, так как они могут вызвать снижение уровня дофамина и других гормонов, ответственных за спокойное состояние организма.
Специалист также указывает, что соки и смузи не рекомендуются для людей с определенными заболеваниями, такими как инсулинорезистентность, избыточный вес, сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника и гастрит.
Вместо этого Лазуренко рекомендует употреблять перед сном успокаивающие травяные сборы или теплую воду, обладающую детокс-эффектом. Тем не менее, она предупреждает, что не следует перебарщивать с количеством потребляемой воды ночью, чтобы избежать возможных отечностей.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.