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Замедление обмена веществ, отеки: какие напитки противопоказано пить ночью

Эндокринолог Лазуренко назвала напитки, которые нельзя пить ночью: газировка

1:18
Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко поделилась с информацией о том, что пить ночью допустимо, но не все напитки подходят для этого.

Эндокринолог Лазуренко назвала напитки, которые нельзя пить ночью: газировка
Фото: openverse "Sugar cane drinks" by yuhui is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно мнению специалиста, следует избегать употребления сладких газированных напитков перед сном, так как высокое содержание глюкозы в них может привести к задержке жидкости в организме.

Лазуренко подчеркивает, что даже один миллиграмм глюкозы может задерживать три-четыре грамма воды, что в свою очередь может привести к отекам и замедлению углеводного обмена. Она также отмечает, что ночью стоит воздержаться от употребления тонизирующих напитков, таких как кофе и зеленый чай, так как они могут вызвать снижение уровня дофамина и других гормонов, ответственных за спокойное состояние организма.

Специалист также указывает, что соки и смузи не рекомендуются для людей с определенными заболеваниями, такими как инсулинорезистентность, избыточный вес, сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника и гастрит.

Вместо этого Лазуренко рекомендует употреблять перед сном успокаивающие травяные сборы или теплую воду, обладающую детокс-эффектом. Тем не менее, она предупреждает, что не следует перебарщивать с количеством потребляемой воды ночью, чтобы избежать возможных отечностей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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