Всем любителям чая: допустимое количество чашек чая в день

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Врач Тяжельников: в день можно выпивать не более четырех чашек чая

1:23
Здоровье

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников подчеркнул, что употребление чая может оказаться полезным для организма, при условии, что его употребление не превышает четырех чашек в день.

Врач Тяжельников: в день можно выпивать не более четырех чашек чая
Фото: flickr.com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Эксперт напомнил, что умеренные дозы чая благоприятно влияют на здоровье, поскольку напиток обогащен танинами — фенольными соединениями растительного происхождения, обладающими антиоксидантным эффектом. Полифенолы, содержащиеся в чае, также снижают риск развития атеросклероза, сахарного диабета и гипертонии.

Однако медик предупредил, что чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с усвоением железа из-за танина. Чтобы получить максимальную пользу от чая, рекомендуется употреблять 3-4 чашки в день, не заменяя им воду, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Тяжельников также отметил, что избыточное потребление чая может вызвать бессонницу и повышенную возбудимость из-за содержания кофеина в напитке. Для того чтобы чай приносил максимальную пользу, важно правильно его заваривать. Эксперт рекомендует заливать черный чай кипятком, а зеленый — не слишком горячей водой с температурой 60-80 градусов. Листовой чай допустимо заваривать дважды-трижды, в то время как чайные пакетики — однократно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гилядов Марк
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