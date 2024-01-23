Мать-героиня: на сколько детей хватит организма женщины

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Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина

0:50
Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос о количестве детей для каждой женщины является индивидуальным и зависит от состояния ее здоровья, которым должны заниматься медицинские специалисты.

Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина
Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе обсуждения на форуме "Родные-любимые" в рамках международной выставке-форума "Россия", министр отвечал на вопрос о том, сколько детей может иметь женщина в общем, сообщает aif.ru.

"Как врач, я отвечу. Ответ на этот вопрос зависит от состояния здоровья конкретной женщины и является полностью индивидуальным. Здесь нет универсального ответа. Если у женщины возникает желание иметь еще одного ребенка, но она сомневается в своем здоровье, врач обязательно проведет консультацию и предоставит необходимые рекомендации", — сказал министр здравоохранения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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