Мать-героиня: на сколько детей хватит организма женщины

Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос о количестве детей для каждой женщины является индивидуальным и зависит от состояния ее здоровья, которым должны заниматься медицинские специалисты.

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В ходе обсуждения на форуме "Родные-любимые" в рамках международной выставке-форума "Россия", министр отвечал на вопрос о том, сколько детей может иметь женщина в общем, сообщает aif.ru.

"Как врач, я отвечу. Ответ на этот вопрос зависит от состояния здоровья конкретной женщины и является полностью индивидуальным. Здесь нет универсального ответа. Если у женщины возникает желание иметь еще одного ребенка, но она сомневается в своем здоровье, врач обязательно проведет консультацию и предоставит необходимые рекомендации", — сказал министр здравоохранения.