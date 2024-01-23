Эпидемиолог Баланова объяснила, почему Росстат зафиксировал рост ожирения у россиян

Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Юлия Баланова прокомментировала рост ожирения среди россиян, о котором сообщил Росстат.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Врач объяснила, что Росстат собирал эти данные исключительно на основании того, как часто обращаются граждане с этой проблемой в медицинские учреждения.

"Рост больных ожирением во многом связан с проводимой в России информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и как следствие — возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой", — сказала Баланова в разговоре с RT.

Врач добавила, что это направление сейчас находится под более пристальным вниманием системы здравоохранения.

Вообще после пандемии коронавируса россияне чаще стали посещать медучреждения, отметила эксперт.

Баланова также сослалась на результаты исследования "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России" (ЭССЕ-РФ3), согласно которым в стране не наблюдается роста заболеваемости ожирением.