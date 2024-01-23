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Эпидемиолог Баланова объяснила, почему Росстат зафиксировал рост ожирения у россиян

Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением

1:12
Здоровье

Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Юлия Баланова прокомментировала рост ожирения среди россиян, о котором сообщил Росстат.

Эпидемиолог Баланова опровергла данные Росстата о росте числа россиян, больных ожирением
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Врач объяснила, что Росстат собирал эти данные исключительно на основании того, как часто обращаются граждане с этой проблемой в медицинские учреждения.

"Рост больных ожирением во многом связан с проводимой в России информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и как следствие — возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой", — сказала Баланова в разговоре с RT.

Врач добавила, что это направление сейчас находится под более пристальным вниманием системы здравоохранения.

Вообще после пандемии коронавируса россияне чаще стали посещать медучреждения, отметила эксперт.

Баланова также сослалась на результаты исследования "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах России" (ЭССЕ-РФ3), согласно которым в стране не наблюдается роста заболеваемости ожирением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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