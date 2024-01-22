Профессор Никифоров предупреждает: депрессия – невидимая опасность для всех возрастов

Психиатр ФМБА России Никифоров: "Депрессивное состояние требует обязательного лечения"

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук Игорь Никифоров, руководитель кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии, подчеркнул, что депрессивные расстройства могут затрагивать людей всех возрастов.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Среди основных признаков психических проблем выделяются апатия, уменьшение аппетита, низкое настроение, нарушение сна и сексуальной функции.

Психотравмирующие ситуации и стрессы могут вызвать эмоциональное истощение, сопровождаемое ухудшением апатии, что затрудняет выражение эмоций.

Деятельность замедляется, появляется отсутствие желания работать, а социальный круг сужается. В таком состоянии человек может игнорировать гигиенические процедуры, пропускать прием пищи и неудачно подбирать одежду.

Отсутствие удовольствия и радости от жизни, утреннее бодрствование без ощущения отдыха, а также дефицит витаминов и микроэлементов могут быть следствием нежелания достаточно питаться.

Под воздействием нарастающей депрессии страдает не только психика, но и физическое здоровье. Для выявления истинной причины хронической усталости, давления в груди или сексуальной дисфункции рекомендуется пройти полное обследование организма. Если проблема не обнаруживается в физических показателях, следующим шагом является консультация у психиатра.

"Депрессия возникает из-за психологических факторов, связанных с личными качествами человека и внешними событиями. Тревожное состояние характерно для тех, кто не имеет жизненных целей или сталкивается с неудачами в их достижении, а также для тех, у кого есть проблемы в личной жизни, серьезные эмоциональные потрясения, несамостоятельность и монотонность в повседневной жизни. Без медицинского контроля состояние может ухудшиться", — предостерегает Никифоров.

Для лечения депрессивных, панических и тревожных расстройств применяются антидепрессанты. В случае нарушений сна добавляются снотворные. Принимать любые подобные препараты следует только по рецепту врача.

При проявлении апатии и заторможенности используются стимулирующие препараты, а при тревожном возбуждении — седативные, сообщает "Вести Подмосковья".