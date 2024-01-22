Терапевт Мафи заявил, что эффективных препаратов для лечения простуды не существует

VWH: Врач-терапевт Мафи опроверг эффективность лекарств от простуды

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский терапевт Джон Мафи в интервью для издания Very Well Health заявил, что все препараты для терапии простуды бесполезны.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Медик отметил, что лекарственные средства только облегчают симптомы заболевания, такие как насморк, заложенность носа, головная боль и повышенная температура.

"Например, я никогда не посоветую пожилым пациентам сбивать температуру ибупрофеном, так как он вреден при заболеваниях сердца и почек", — добавил врач.

Эксперт подчеркнул важность нефармакологических методов лечения простуды. Он посоветовал при ОРВИ симптомы облегчать горячим малиновым чаем с медом или лимоном, а также много пить воды и соблюдать постельный режим. Доктор напомнил о важности соблюдения гигиенических правил — чистота в доме и рабочем месте поможет снизить вероятность заражения. Кроме того, увлажнителю воздуха под силу справиться с заложенностью носа, резюмировал эксперт.