Терапевт Мафи заявил, что эффективных препаратов для лечения простуды не существует

Your browser does not support the audio element.

Американский терапевт Джон Мафи в интервью для издания Very Well Health заявил, что все препараты для терапии простуды бесполезны.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.