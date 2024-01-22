Психолог оценила призыв Анны Семенович смотреться в зеркало, чтобы полюбить себя

Психолог о совете Анны Семенович смотреться голой в зеркало: здравая идея есть

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала призыв певицы Анны Семенович заниматься аутотренингом, чтобы полюбить себя.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Экс-участница грцппы "Блестящие" Анна Семенович поделилась советом с женщинами, которые недостаточно себя любят. Она порекомендовала говорить себе комплименты, стоя голой у зеркала.

Психолог оценила данную рекомендацию артистки. Эксперт назвала совет Семенович немного смешным и эпатажным, однако признала, что здравая идея в нём есть.

"Потому что любовь к себе начинается с принятия себя, как и любая любовь начинается с принятия", — объяснила специалист.

Мухина отметила, что такой совет не всем подойдёт, потому что женщины склонны критично относиться к своей фигуре, так как общество диктует определённые стандарты красоты.

"Принятие — значит узнавание себя. Причём, любовь к себе подразумевает не только любовь к телу. Тут уже тоже, что человек считает собой. Кто-то считает, что я — это душа, кто-то считает, что я — это тело. Истина, как говорится, посередине. Поэтому начинается осознавание себя, какой я на самом деле, с принятия как своих сильных сторон, так и недостатков. И проявление заботы о себе", — рассказала психолог.

Эксперт посоветовала взять за образец проявление любви из вашего жизненного опыта.

"Если покопаться, то образцы любви найдутся в жизни у каждого, как любил вас кто-то из близких. И взять это отношение за образец. Поэтому, может быть, кому-то, конечно, и перед зеркалом подойдёт крутиться. Анне Семенович подходит", — объяснила Мухина.

Специалист рекомендовала найти то, что вы в себе действительно цените.

"Например, женщина, в целом, критична по отношению к себе. Например, ей нравятся её ногти. Можно начать с того, чтобы покупать ноготочкам уход, ходить в хороший салон, мазать руки каким-то душистым кремом и при этом испытывать такие теплые чувства по отношению к своим рукам. А дальше — больше. Кремом не только кисти. Дальше — всю руку, дальше — плечо. И точно так же прислушиваться к ощущениям мягкости своей кожи, например. И так дальше. Это если мы говорим про тело", — рассказала психолог.