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Психолог оценила призыв Анны Семенович смотреться в зеркало, чтобы полюбить себя

Психолог о совете Анны Семенович смотреться голой в зеркало: здравая идея есть

2:21
Здоровье

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина в беседе с Pravda.Ru прокомментировала призыв певицы Анны Семенович заниматься аутотренингом, чтобы полюбить себя.

Психолог о совете Анны Семенович смотреться голой в зеркало: здравая идея есть
Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Экс-участница грцппы "Блестящие" Анна Семенович поделилась советом с женщинами, которые недостаточно себя любят. Она порекомендовала говорить себе комплименты, стоя голой у зеркала.

Психолог оценила данную рекомендацию артистки. Эксперт назвала совет Семенович немного смешным и эпатажным, однако признала, что здравая идея в нём есть.

"Потому что любовь к себе начинается с принятия себя, как и любая любовь начинается с принятия", — объяснила специалист.

Мухина отметила, что такой совет не всем подойдёт, потому что женщины склонны критично относиться к своей фигуре, так как общество диктует определённые стандарты красоты.

"Принятие — значит узнавание себя. Причём, любовь к себе подразумевает не только любовь к телу. Тут уже тоже, что человек считает собой. Кто-то считает, что я — это душа, кто-то считает, что я — это тело. Истина, как говорится, посередине. Поэтому начинается осознавание себя, какой я на самом деле, с принятия как своих сильных сторон, так и недостатков. И проявление заботы о себе", — рассказала психолог.

Эксперт посоветовала взять за образец проявление любви из вашего жизненного опыта.

"Если покопаться, то образцы любви найдутся в жизни у каждого, как любил вас кто-то из близких. И взять это отношение за образец. Поэтому, может быть, кому-то, конечно, и перед зеркалом подойдёт крутиться. Анне Семенович подходит", — объяснила Мухина.

Специалист рекомендовала найти то, что вы в себе действительно цените.

"Например, женщина, в целом, критична по отношению к себе. Например, ей нравятся её ногти. Можно начать с того, чтобы покупать ноготочкам уход, ходить в хороший салон, мазать руки каким-то душистым кремом и при этом испытывать такие теплые чувства по отношению к своим рукам. А дальше — больше. Кремом не только кисти. Дальше — всю руку, дальше — плечо. И точно так же прислушиваться к ощущениям мягкости своей кожи, например. И так дальше. Это если мы говорим про тело", — рассказала психолог.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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