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Ежедневное потребление этого продукта приведет к целому букету заболеваний: ограничьте

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Здоровье

Нутрициолог Светлана Перес предупредила об опасности употребления майонеза в ежедневном рационе и связанных с этим потенциальных угрозах для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

Ежедневное потребление этого продукта приведет к целому букету заболеваний: ограничьте
Фото: flickr. com by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Нутрициолог подчеркнула, что майонез, популярный соус в России, может способствовать развитию сердечных заболеваний, особенно при ежедневном употреблении. Большие количества этого соуса могут отрицательно сказываться на состоянии почек из-за высокого содержания жира и соли, особенно в промышленно производимом майонезе.

Среди возможных последствий проблем с почками и сердцем перечислены гипертония, головные боли, образование камней в почках, увеличение риска инсульта или сердечной недостаточности, а также остеопороз. Кроме того, высокое содержание сахара в майонезе, совместно с его высоким содержанием жира, может привести к набору лишнего веса, как отмечает информационный ресурс "Доктор Питер".

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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