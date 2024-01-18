Эти признаки "тихого" рака видно даже на лице

Появление желтухи на коже лица может указывать на возможное развитие рака поджелудочной железы, предупредил британский врач Асиш Басси.
"Один из ранних признаков, связанных с онкологическим поражением поджелудочной железы, часто проявляется в виде беспроблемной желтухи", — отметил специалист.
По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтоватый оттенок. Существуют и другие симптомы, на которые эксперт призвал обращать внимание.
Такие признаки, как желтуха, боли в области живота, непроясненное снижение веса, утрата аппетита, боли в спине и появление диабета, могут свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли. Басси пояснил, что данное заболевание иногда называют "тихим", так как на ранних стадиях оно может протекать без явных симптомов.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.