Эти признаки "тихого" рака видно даже на лице

Врач Басси назвал признаки "тихого" рака, которые можно увидеть на лице

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление желтухи на коже лица может указывать на возможное развитие рака поджелудочной железы, предупредил британский врач Асиш Басси.

Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Один из ранних признаков, связанных с онкологическим поражением поджелудочной железы, часто проявляется в виде беспроблемной желтухи", — отметил специалист.

По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтоватый оттенок. Существуют и другие симптомы, на которые эксперт призвал обращать внимание.

Такие признаки, как желтуха, боли в области живота, непроясненное снижение веса, утрата аппетита, боли в спине и появление диабета, могут свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли. Басси пояснил, что данное заболевание иногда называют "тихим", так как на ранних стадиях оно может протекать без явных симптомов.