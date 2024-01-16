Ваши зубы голодают: этот факт поможет спасти зубы от кариеса

Нутрициолог Ульянчик рассказала, как защитить зубы от кариеса

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы начинают разрушаться не из-за неудержимой страсти к сладкому, а из-за недостатка полезных микроэлементов, заявила нутрициолог Виктория Ульянчик. По мнению специалиста, современные люди употребляют слишком много переработанных продуктов, таких как колбаса, полуфабрикаты, и копчености, которые бедны полезными микроэлементами.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Также в рационе людей чаще встречаются не цельные злаки, а продукты из муки, насыщающие организм быстрыми углеводами. По мнению Ульянчик, такая пища приносит больше вреда, чем пользы. Она также уточнила, что сахар, не являясь первопричиной кариеса, усугубляет его развитие.

Эксперт подчеркнула, что для зубов необходимы кальций и фосфор, которые являются строительными материалами костной ткани. Для усвоения этих минералов требуются жирорастворимые витамины A, D, E и K.

Большие количества кальция содержатся в зелени, темно-зеленых овощах, китайской капусте, кунжуте, цельных злаках, анчоусах и сардинах. Дополнительный прием кальция и фосфора не потребуется, если регулярно употреблять эти продукты, подчеркнула Ульянчик.

"В качестве источника жирорастворимых витаминов следует употреблять качественные жиры, такие как животные жиры, субпродукты, рыба, икра, яйца и костные бульоны", — рассказала нутрициолог.