Эти продукты снижают риск депрессии в разы!

Эндокринолог Павлова назвала продукты, снижающие риск депрессии

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление орехов благоприятно сказывается на поддержании психического здоровья и, в частности, снижает риск развития депрессии, заявила эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Own work by Potkettle is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По мнению врача, положительный эффект проявляется при включении любого вида орехов в рацион благодаря их противовоспалительному и антиоксидантному воздействию на мозг.

"Будь то арахис, кешью или другие виды, важно, чтобы они были съедены в сыром виде, вареные или жареные. Тем не менее, стоит избегать соленых и жареных орехов", — подчеркнула Павлова.

Кроме того, орехи являются богатыми источниками витаминов и минералов. Регулярное употребление орехов способствует улучшению работы сердца и сосудов. Однако важно помнить, что орехи — продукт с высоким содержанием калорий. Также они содержат много фитиновой кислоты, которая может вызвать дефицит минералов в организме. Поэтому рекомендуется употреблять орехи в умеренных количествах, не превышающих 30 граммов в день.