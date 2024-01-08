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Ученые нашли ягоду, снижающую вероятность смерти на рекордные 31%

1:37
Здоровье

Ежедневное употребление клюквы в пищу может снизить вероятность смерти на 31%, по информации издания The Journal of Nutrition, ссылающегося на исследование, проведенное учеными из Пенсильвании.

Ученые нашли ягоду, снижающую вероятность смерти на рекордные 31%
Фото: Wikipedia by Андрей Перцев 1967 is licensed under CC0

Исследователи в течение восьми лет наблюдали за рационом и качеством жизни более 32 тысяч человек, прежде всего оценивая количество полезных веществ, поступающих в организм с пищей. Особое внимание уделялось флавоноидам, растительным химическим соединениям, включающим как красители, так и антиоксиданты с дубильными веществами. Некоторые из этих флавоноидов обладают антибактериальными свойствами.

Согласно результатам исследования, употребление флавоноидов, присутствующих в ягодах, сопровождается снижением риска смерти. Однако уточняется, что эти вещества должны поступать в организм регулярно и ежедневно. Рекомендуется употреблять по меньшей мере горсть (или полстакана) различных ягод в течение дня.

Специалисты подчеркивают, что лучше всего потреблять свежие ягоды в сезон, а в другое время года подходят ягоды в любой форме, за исключением варенья, компотов и других сладких блюд. Замороженные, высушенные или моченые ягоды также сохраняют свою полезность.

Сообщается, что благодаря регулярному употреблению ягод риск смерти снижается: клубника на 14%, черника на 21%, а клюква демонстрирует рекордные 31%.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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