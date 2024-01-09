Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала об особенностях возникновения аллергии на мандарины.
Врач отметила, что чаще всего аллергией на мандарины страдают дети.
Эксперт объяснила, что для того, чтобы проявилась аллергия на мандарины, достаточно съесть совсем чуть-чуть этих фруктов.
"Начинать лучше с малого количества, чтобы, если есть аллергическая реакция, её можно было заметить и ограничить приём. Аллергия на цитрусовые проявляется уже на малые дозировки", — объяснила Аплетаева в разговоре с RT.
Взрослые люди страдают от аллергии на мандарины реже детей. Однако если они съедят слишком много цитрусовых, вероятность проявления аллергической реакции увеличится.
По этой причине лучше не есть больше трёх мандаринов в сутки, считает врач.
Аплетаева добавила, что из всех цитрусовых реже всего возникает аллергия на лимон.
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