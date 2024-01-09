Аллерголог Аплетаева посоветовала есть не больше трёх мандаринов в сутки

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала об особенностях возникновения аллергии на мандарины.

Фото: openverse.org by GeorgeTan#4 is licensed under CC0 1.0.

Врач отметила, что чаще всего аллергией на мандарины страдают дети.

Эксперт объяснила, что для того, чтобы проявилась аллергия на мандарины, достаточно съесть совсем чуть-чуть этих фруктов.

"Начинать лучше с малого количества, чтобы, если есть аллергическая реакция, её можно было заметить и ограничить приём. Аллергия на цитрусовые проявляется уже на малые дозировки", — объяснила Аплетаева в разговоре с RT.

Взрослые люди страдают от аллергии на мандарины реже детей. Однако если они съедят слишком много цитрусовых, вероятность проявления аллергической реакции увеличится.

По этой причине лучше не есть больше трёх мандаринов в сутки, считает врач.

Аплетаева добавила, что из всех цитрусовых реже всего возникает аллергия на лимон.