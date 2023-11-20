Диетолог Разаренова назвала оптимальную дневную порцию мандаринов

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное употребление мандаринов грозит проблемами со здоровьем. В беседе с ИА Регнум диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова назвала оптимальную дневную порцию мандаринов.

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Для начала врач напомнила, что этот цитрусовый плод может стать причиной аллергической реакции. Причем у каждого человека аллергия может проявиться по-разному. У кого-то появится сыпь после употребления одного мандарина, у кого-то после целого пакета фруктов. Однако в целом рекомендуется употреблять не более 2-3 мандаринов в день.

Диетолог рекомендовала воздержаться от чрезмерного поедания фруктов тем, кто предрасположен к аллергии.

Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз!