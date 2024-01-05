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Врачи провели исследование и доказали, что стресс уменьшает мозг

2:15
Здоровье

У людей с повышенным уровнем кортизола, гормона стресса, отмечается уменьшение объема мозга и снижение способности к запоминанию. Тем не менее рано делать выводы о том, что стресс единственная причина уменьшения мозга. Кортизол — это гормон, вырабатываемый организмом в ответ на различные факторы, такие как психологический стресс или хроническое воспаление. Ученые ранее также связывали его с изменениями в мозге, особенно в областях, отвечающих за память.

Врачи провели исследование и доказали, что стресс уменьшает мозг
Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

В рамках последнего исследования группа ученых под руководством Сешадри и Джастина Эчуффо-Чегуи из Университета Джона Хопкинса изучила мозг более 2 000 здоровых людей. Они использовали данные масштабного исследования, включающего три поколения с 1948 года.

Ученые измерили уровень кортизола в крови испытуемых и проверили их память, логику и внимание. Также они исследовали различия в объемах мозга, в частности в белом веществе, отвечающем за передачу импульсов.

Участники были разделены на три группы с низким, средним и высоким уровнем кортизола.

Исследователи обнаружили, что у людей с высоким уровнем кортизола чаще наблюдается ухудшение способности к запоминанию и снижение внимания, а также уменьшение объема мозга, особенно у женщин.

Также у участников с повышенным уровнем кортизола выявлены признаки повреждения белого вещества, которые, по мнению авторов, могут быть связаны с отличиями в памяти и внимании по сравнению с другими группами.

Невролог Брюс Макьюэн из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, не участвовавший в исследовании, предостерегает от поспешных выводов о том, что стресс единственная причина повышенного кортизола и изменений в мозге. Он отмечает, что другие факторы, такие как хроническое воспаление, также могут влиять на уровень кортизола. Сам Сешадри также признает, что уменьшение объема мозга может быть вызвано различными факторами. Исследование причин повышенного уровня кортизола и его воздействия на мозг будет продолжено.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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