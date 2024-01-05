Врачи провели исследование и доказали, что стресс уменьшает мозг

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей с повышенным уровнем кортизола, гормона стресса, отмечается уменьшение объема мозга и снижение способности к запоминанию. Тем не менее рано делать выводы о том, что стресс единственная причина уменьшения мозга. Кортизол — это гормон, вырабатываемый организмом в ответ на различные факторы, такие как психологический стресс или хроническое воспаление. Ученые ранее также связывали его с изменениями в мозге, особенно в областях, отвечающих за память.

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В рамках последнего исследования группа ученых под руководством Сешадри и Джастина Эчуффо-Чегуи из Университета Джона Хопкинса изучила мозг более 2 000 здоровых людей. Они использовали данные масштабного исследования, включающего три поколения с 1948 года.

Ученые измерили уровень кортизола в крови испытуемых и проверили их память, логику и внимание. Также они исследовали различия в объемах мозга, в частности в белом веществе, отвечающем за передачу импульсов.

Участники были разделены на три группы с низким, средним и высоким уровнем кортизола.

Исследователи обнаружили, что у людей с высоким уровнем кортизола чаще наблюдается ухудшение способности к запоминанию и снижение внимания, а также уменьшение объема мозга, особенно у женщин.

Также у участников с повышенным уровнем кортизола выявлены признаки повреждения белого вещества, которые, по мнению авторов, могут быть связаны с отличиями в памяти и внимании по сравнению с другими группами.

Невролог Брюс Макьюэн из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке, не участвовавший в исследовании, предостерегает от поспешных выводов о том, что стресс единственная причина повышенного кортизола и изменений в мозге. Он отмечает, что другие факторы, такие как хроническое воспаление, также могут влиять на уровень кортизола. Сам Сешадри также признает, что уменьшение объема мозга может быть вызвано различными факторами. Исследование причин повышенного уровня кортизола и его воздействия на мозг будет продолжено.