Доктор Петров: повторный прием алкоголя при похмелье приводит к запоям

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление алкоголя в состоянии похмелья может привести к развитию запоя, предупредил нарколог Даниил Петров, главный врач клиники доктора Исаева. Он объяснил, что в процессе расщепления этанола, содержащегося в алкоголе, образуется ацетальдегид, который является одной из причин симптомов похмелья.

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Петров подчеркнул, что употребление дополнительной дозы алкоголя при похмелье может временно облегчить состояние, но в конечном итоге усилит симптомы и может вызвать запой. Врач рекомендовал организму справляться с похмельем естественным путем, подчеркивая необходимость отдыха, прогулок на свежем воздухе и употребления жидкости, включая домашний рассол без уксуса.