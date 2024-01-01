Как согреться в морозы

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом зимы её интенсивность постепенно увеличивается, и в некоторых регионах уже наступили сильные морозы.

Фото: United States Navy by Erika N. Manzano is licensed under public domain

После возвращения в теплый дом обычно наступает облегчение, однако ощущение озноба в конечностях сохраняется в течение длительного времени.

Способы согревания в морозы

Теплые напитки

Лучшим решением после мороза станут горячие напитки, не просто теплые. Черный чай с медом или лимоном отлично поднимет настроение и согреет.

Ванночка для ног

Еще один эффективный метод согревания — ванночка для ног с горячей водой. Добавление эфирных масел или соли сделает процедуру более расслабляющей. Массаж после ванночки и теплые носки помогут избежать замерзания стоп.

Правильный обед

Теплая пища важна для восстановления сил после холода. Суп с специями, картошка или каша — отличные варианты для поддержания энергии в организме.

Горячий душ

Горячий душ — обычный и эффективный способ согревания, но стоит помнить о его ограничениях для людей с болезнями сердца.

Не рекомендуемые способы согревания

Эффект алкоголя оказывается краткосрочным, а при избыточном употреблении он может увеличить теплоотдачу, повысив риск замерзания. Принятие препаратов при первых симптомах простуды рекомендуется с осторожностью из-за возможных побочных эффектов.

Выбор метода согревания должен основываться не только на эффективности, но и на личных предпочтениях. Предложенные методы являются проверенными и могут быстро помочь согреться.

Следует избегать алкоголя в качестве средства согревания, а также осторожно использовать противопростудные препараты. При замерзании следует предпочесть безопасные методы согревания и тщательно одеваться в холодную погоду.