Врач Умнов назвал основные способы справиться с похмельем

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если утро после Нового года оказалось трудным, а голова болит от похмелья, лучше подкрепиться кашей, выпить бульон и прогуляться на свежем морозном воздухе. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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"При похмелье наблюдается слабость, дрожь, головные боли, рвота, тахикардия, гипертензия и даже судороги с потерей сознания. Из-за сильного мочегонного эффекта этанола человек чувствует жажду", — пояснил он.

По его мнению, избавиться от такого состояния можно, употребляя больше воды, особенно бульоны, чай, морсы, компоты, минеральную воду. Также рекомендуется перекусить, чтобы насытить клетки головного мозга глюкозой. Отличным выбором будет мясной бульон или уха. К тому же, порция каши поможет избавиться от шлаков и токсинов благодаря своему обволакивающему эффекту, сообщает Life.ru.

Если состояние слишком тяжелое и трудно что-то съесть, врач советует начать с вызова рвоты. Этот метод поможет избавиться от большого количества токсинов в желудке. И, конечно же, важно принять душ и выйти на свежий воздух. Эти процедуры не только оживят организм, но и помогут восстановить метаболизм после избыточного употребления алкоголя.