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Дерматолог Скорогудаева рассказала, чем прыщи отличаются от акне

2:43
Здоровье

Акне и прыщи — два термина, часто употребляемых для описания одного и того же явления. Однако они имеют разные значения и причины появления.

Дерматолог Скорогудаева рассказала, чем прыщи отличаются от акне
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей о факторах, вызывающих оба явления, а также о том, как их можно различить.

"Под акне мы понимаем заболевание, тесно связанное с нарушением гормонального фона. Главным образом, это происходит в тех случаях, когда андрогены преобладают по разным причинам, например, в случае генетической предрасположенности. Если у вас высокая плотность и чувствительность рецепторов в области лица, стимулирующих андроген, то вы можете быть подвержены этому заболеванию", — отметила она.

Скорогудаева также подчеркнула, что выделение кожного сала сальными железами не зависит от того, что вы едите или от психоэмоциональных стрессов.

"Этот процесс контролируется стероидными половыми гормонами, и единственный работающий из них — андроген. Если у человека нет генетической предрасположенности к высокой чувствительности рецепторов в области лица или спины, можно сказать, что ему повезло", — добавила специалист.

Также, по словам Скорогудаевой, причиной может быть активность определенного фермента, который превращает неактивную форму гормона тестостерона в активную. Этот процесс также связан с работой сальных желез.

"К чему это приводит? Важно отметить разницу между акне и прыщами, которые появляются периодически после переедания или во время менструации. Это разные явления, проявляющиеся по-разному", — подчеркнула Скорогудаева.

Дерматолог напомнила, что жирная кожа на лице обычно проявляется в период подросткового возраста. В это время кожное сало не вытекает, а задерживается в глубине, что приводит к появлению черных точек и гиперкератоза. Это происходит, когда кожа не шелушится должным образом и закрывает выводной проток сальной железы.

"В этот период происходит увеличение выработки кожного сала, оно становится очень густым, плохо вытекает, и именно отсюда возникает акне. Элементы акне — это глубокие, долго созревающие и долго проходящие высыпания, которые оставляют после себя синюшные застойные пятна", — подчеркнула она.

С другой стороны, прыщи, как отметила эксперт, возникают и исчезают быстро, часто из-за избыточного потребления сладкого. В отличие от этого, акне зреет месяцами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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