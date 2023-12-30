Эндокринолог Павлова назвала продукты, которые провоцируют ожирение

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что увеличение объема живота может быть вызвано не только частым употреблением пива и неправильным питанием.

Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

По мнению врача, изменения во внешности могут быть обусловлены употреблением фруктов и ягод на завтраке, что многие люди делают.

Она отметила, что фрукты и ягоды могут провоцировать образование газов, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема живота. Доктор подчеркнула, что многие граждане даже не подозревают об этом и винят в увеличении живота хлеб и пиво, хотя причина не только в этих продуктах.

"Вы съели порцию вишни (или других ягод и фруктов), а потом удивляетесь, находясь на пляже, своей измененной форме. Виноваты газы. Хотя ваш живот может и не беспокоить вас, простые сахара все же могут вызвать увеличение газообразования", — написала эндокринолог в своем телеграм-канале.

"Не забывайте употреблять ягоды и фрукты, так как в них содержится много полезных веществ, но помните о мере, и обязательно получайте достаточное количество качественного белка. Чтобы похудеть, не достаточно только арбузов, нужно изменить свой образ жизни", — заключила она.