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Эндокринолог Павлова назвала продукты, которые провоцируют ожирение

1:17
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что увеличение объема живота может быть вызвано не только частым употреблением пива и неправильным питанием.

Эндокринолог Павлова назвала продукты, которые провоцируют ожирение
Фото: Getty Images/iStockphoto by Deepak Verma

По мнению врача, изменения во внешности могут быть обусловлены употреблением фруктов и ягод на завтраке, что многие люди делают.

Она отметила, что фрукты и ягоды могут провоцировать образование газов, что, в свою очередь, приводит к увеличению объема живота. Доктор подчеркнула, что многие граждане даже не подозревают об этом и винят в увеличении живота хлеб и пиво, хотя причина не только в этих продуктах.

"Вы съели порцию вишни (или других ягод и фруктов), а потом удивляетесь, находясь на пляже, своей измененной форме. Виноваты газы. Хотя ваш живот может и не беспокоить вас, простые сахара все же могут вызвать увеличение газообразования", — написала эндокринолог в своем телеграм-канале.

"Не забывайте употреблять ягоды и фрукты, так как в них содержится много полезных веществ, но помните о мере, и обязательно получайте достаточное количество качественного белка. Чтобы похудеть, не достаточно только арбузов, нужно изменить свой образ жизни", — заключила она.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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